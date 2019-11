Neuer Patch für Modern Warfare: Dritter Nerf für 725-Shotgun

Wer mehr als drei Matches im Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare verbringt, wird Bekanntschaft mit der 725 machen: Diese mächtige Schrotflinte dominiert die Schlachtfelder seit Release, weil sie auf große Distanzen und ohne viel Präzision mit einem Schuss tötet. Zahlreiche Spieler nutzen diese Stärke aus, um im Ranking nach oben zu klettern. Doch die Entwickler nehmen sich der Sache an. Nun schon zum dritten Mal.

Ein weiterer Patch für Modern Warfare ist erschienen. Das neue Update fixt laut den Patch Notes im Wesentlichen kleine Probleme, schraubt erneut an den Darstellungen der Herausforderungen und beseitigt Bugs in allen Modi. Und er nerft die 725 auf folgende Art und Weise:

Der Grundschaden der Waffe wird ein wenig gesenkt.

Die Schadensreichweite durch Aufsätze reduziert sich drastisch.

Die Streuung beim Schießen aus der Hüfte vergrößert sich.

Der Hüftschaden verringert sich.

Verliert die 725 damit ihre Übermacht? Das wird sich erst noch zeigen, denn auf Kurzdistanz bleiben Schrotflinten verheerend. Die ebenfalls sehr starke M4 erhält übrigens keine weitere Überholung, dafür allerdings die Model 680 und AUG. Erstere wird wie die 725 ein wenig abgeschwächt, die AUG bekommt hingegen einen Schadens-Boost.

GENERAL FIXES:

Special Operations: Fix for an issue where a player would see no objective after retrying a mission after spectating (Operation Paladin)

CDL: Fix for rulesets in Search and Destroy where Field Upgrades were disabled

Fix for an exploit where players could duplicate their killstreaks ("Fix for various exploits")

Fix for the "Blue V" Optic challenge not displaying the proper text description

Fix misspelling of "trophy"

Ground War:

Fixed a bug that could cause the filter on the respawn selection screen to stay on screen when spawning back in

Fix for an issue where the Select Loadout screen would keep reappearing after already selecting a loadout and attempting to spawn back in

Missions/Challenges:

The following challenges have been fixed:

"Infiltrator"

"Warrior's Code"

"Aggression"

"Dominator"

"Munitions"

Officer progression "Launch Destroys"

Officer progression "Heartbreaker"

Officer progression "Precision Airstrike"

Officer progression: "Karma"

Officer progression "Close and Personal"

Weapons:

AUG

Increasing close range damage

Increasing mid damage range and reduced chest multiplier

725

Small reduction to base weapon damage range

Significantly reduced the damage range added by attachments

Small hips spread increase

Reduced effective damage at the hip

Model 680

Slight reduction of damage range with all range-extending attachments

