CoD Modern Warfare lebt: Jetzt kommen plötzlich doch neue Maps

Um Call of Duty: Modern Warfare ist es zwar spätestens seit Black Ops: Cold War ziemlich ruhig geworden, aber der Shooter ist noch lange nicht eingemottet. Ganz im Gegenteil: Er erhält sogar noch neue Inhalte. Mit einem neuen Update gibt es nun gleich zwei neue Karten, die im Multiplayer-Modus zur Verfügung stehen.

Zwei Maps: Erst verschwunden, jetzt wieder da

Zugegeben: Ganz neu sind die Karten eigentlich nicht, denn sie waren schon einmal im Spiel vorhanden. Ende März veröffentlichte Infinity Ward aus dem Nichts drei neue Karten. Zwei davon wurden jedoch kurze Zeit später wieder entfernt, da sie laut dem Entwickler »noch nicht fertig« waren. Dabei handelt es sich um die folgenden Karten:

Al-Raab Airbase

Drainage

Diese beiden Maps sind nun aber wieder da und zwar in vollständiger Form: Konnten sie vorher nur in privaten Custom-Matches ausprobiert werden, stehen sie nun für das Matchmaking bereit. Al-Raab Airbase kann in 6v6-Matches gespielt werden, während Drainage für die Gunfight-Modi ausgelegt ist.

Die neuen Maps haben wir bereits in einem separaten Artikel vorgestellt:

Neues Operatorenbundle: Zusätzlich zu den neuen Karten gibt es außerdem ein neues Operatorenbundle zu erwerben. Im »Rainbow Sparkles«-Bundle erwartet euch ein passend buntes Paket.

Könnten noch weitere Inhalte folgen?

Ob mit der Veröffentlichung der beiden neuen Karten nun endgültig sämtliche Inhalte für Call of Duty: Modern Warfare erschienen sind, bleibt abzuwarten. Immerhin gibt es noch mindestens eine Waffe und einen Operator, auf die einige Spieler seit längerer Zeit warten.

CX-9 SMG: Die Waffe wurde bereits mehrmals in Call of Duty: Modern Warfare gesichtet, obwohl sie offiziell nicht Teil des Ego-Shooters ist. Zuletzt erhielt ein Spieler sie per Zufall vor wenigen Tagen und zeigte ein Video davon:

Soap MacTavish: Der im ersten Modern-Warfare-Teil noch verhältnismäßig junge Soldat nimmt im Laufe der originalen Trilogie eine wichtige Rolle ein und gilt als Fan-Liebling. Ein Operator-Bundle zu Soap wurde in der Vergangenheit bereits entdeckt, aber bislang gibt es keine Veröffentlichung.

Wie es um diese noch nicht veröffentlichten Inhalte steht, ist völlig unklar. Allerdings wäre es gut möglich, dass sowohl das Bundle als auch die Waffe irgendwann doch noch den Weg in Call of Duty: Modern Warfare finden.