Nach dem Erfolg des ersten Teils scheint es ein logischer Schritt, dass sich Activision nun mit einem Remaster zu Call of Duty: Modern Warfare 2 befasst. Nun verdichten sich auch die Gerüchte, dass es bald tatsächlich dazu kommen wird.

Die koreanische Behörde zur Altersbeschränkung von Videospielen hat das Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 2 gelistet. Dabei scheint es sich auch nicht um eine Fälschung zu handeln, denn immerhin wurde die Prüfung am 26. Februar vom Publisher selbst eingereicht. Wie nicht anders zu erwarten war, hat das Spiel eine Einstufung ab 18 Jahren bekommen.

Korrekte Leaks

Bereits vor einigen Tagen meldeten wir, dass ein Leaker zahlreiche neue Projekte von Activision vorausgesagt hat. Scheinbar hat er auf jeden Fall mit seiner Ankündigung bezüglich Modern Warfare 2: Remastered Recht behalten. Nun bleibt abzuwarten, ob das auch die anderen Projekte betrifft.

Glaubt man dem Leak, scheint es sich beim Remaster von Modern Warfare 2 aber nur um eine Neuauflage des Single Players zu handeln. Weiter geht man davon aus, dass das Spiel parallel zum diesjährigen Call of Duty erscheinen wird.

Allerdings hat ja auch das aktuelle Call of Duty und besonders sein Battle-Royale-Modus Warzone eine enorme Fanbase. Warum der Modus sogar so gut ist, dass wir Modern Warfare dafür aufwerten, erfahrt ihr in unserem Test zu Warzone.