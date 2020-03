Der wohl bekannteste Call of Duty Leaker TheGamingRevolution hat wieder zugeschlagen: In seinem neuesten Leak verrät er, an welchen Titeln Activision aktuell angeblich arbeitet. Erst kürzlich brachte er durchgesickerte Informationen zu Call of Duty: Warzone vor dessen offiziellen Release ans Tageslicht.

An diesen Spielen soll Activision gerade arbeiten

Laut TheGamingRevolution arbeitet Activision aktuell an einer Vielzahl verschiedener Titel, die teilweise noch 2020 oder aber 2021 erscheinen sollen.

Neue Call-of-Duty-Teile: Neben dem nächsten regulären Teil der Shooter-Reihe, der vermutlich Ende wieder gegen Ende des Jahres erscheint, sollen sich noch zwei weitere CoD-Spiele in der Entwicklung befinden: Ein Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 2 sowie ein weiterer Free2Play-Ableger - zusätzlich zu Warzone. Das Remaster erscheint angeblich noch 2020 erscheinen, für den F2P-Titel nennt der Leaker 2021 als Release-Datum.

Destiny-Konkurrent: Außerdem soll Activision an einer neuen IP arbeiten, dessen erster Titel ein Loot-Shooter im Stil von Destiny 2 werden soll. Anfang 2019 trennten sich Activision und Destiny-Entwickler Bungie, die die Rechte am Destiny-Franchise mitnahmen. Activision will nun also anscheinend einen eigenen Konkurrenten ins Rennen schicken.

Tony Hawk & Crash Bandicoot: Zu guter Letzt soll es noch zwei weitere Remaster geben. Tony Hawk's Pro Skater und Crash Bandicoot: Der Zorn des Cortex sollen neu aufgelegt werden. Außerdem soll ein PvP-Spiel im Crash-Bandicoot-Universum in der Entwicklung sein, Details zum Genre sind hier nicht bekannt.

Some Activision games in the works: Tony Hawk Proskater Remastered, Call of Duty 2020 (code-named PROJECT: ZEUS), MW2 Remastered, a F2P COD game from SHGames (2021 ETA), a PvP Crash game, Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex Remastered — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 12, 2020

(Some) there is a replacement to Destiny in the works. No idea what it is. https://t.co/RJbiD1XfkL — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 12, 2020

Wie glaubwürdig sind die Leaks?

TheGamingRevolution scheint durchaus eine verlässliche Quelle zu sein, da viele (aber nicht alle) seiner Voraussagen sich in der Vergangenheit bereits als wahr herausstellten.

Erst vor kurzem konnte der YouTuber auf sich Aufmerksam machen, indem er zahlreiche Gameplay-Features von Call of Duty: Warzone schon Tage vor dem eigentlichen Release enthüllte. Außerdem lieferte er als erster echte Spielszenen aus dem Battle-Royale-Modus.

Leaks sollten dennoch generell immer mit einer Portion Skepsis genossen werden - solange von Publisher-Seite nichts Offizielles verkündet ist, können sich die Pläne immer noch ändern.