Stunk um Modern Warfare: Spieler kritisiert Meckerei in der Community

Kein Spiel ist perfekt, auch CoD Modern Warfare hat es nach Release mit Kritik aus der Spielerschaft zu tun. Am häufigsten kritisiert werden die als übermächtig empfundene 725-Schrotflinte und die gefühlt hinter jeder Ecke wartenden Claymore-Sprengfallen. Auch das Map-Layout und die insgesamt taktischere Ausrichtung von CoD MW kommen nicht bei allen Spielern gut an.

Einem Spieler geht das schiere Ausmaß der Kritik aber gehörig auf den Senkel. In einem vielbeachteten Post auf Reddit (rund 17.000 Upvotes) legt der Nutzer mit dem Spitznamen NeroI989 dar, warum er Kritik zum einen zwar wichtig findet und auch die einzelnen Beschwerden richtig seien, zum anderen aber die ewige Meckerei über die immer selben Themen als »ermüdend« empfindet.

Auch nervt den Nutzer, dass das Subreddit von Call of Duty: Modern Warfare von Beiträgen mit dem selben Thema geflutet werde. Zwar erhöhe dies die Aufmerksamkeit bei den Entwicklern, verdränge aber auch jede andere mögliche Debatte. Zudem ist der Spieler davon überzeugt, dass Entwickler Infinity Ward von der Kritik inzwischen Wind bekommen hat und an entsprechenden Anpassungen arbeitet.

"Ich hoffe wirklich, dass ich dieser stillen Minderheit, die immer noch das Spiel genießt, eine Stimme geben kann, mit dem Bewusstsein, dass IW daran arbeitet."

Einen Nerv getroffen

Die Community reagiert indes positiv auf den Beitrag. Der Spieler erntet nicht nur viele Upvotes, sondern regt auch eine lebhafte Debatte an. Es erweckt den Eindruck, als würden nun auch viele differenzierte Meinungen zu Wort kommen. Viele Spieler stimmen NeroI989 zu und wünschen sich mehr Abwechslung bei den Themen. Auch sehen viele keinen konstruktiven Wert in einer Dauerschleife der selben Kritikpunkte.

Auf der anderen Seite halten Nutzer fest, dass das Upvoten und damit prominente Platzieren von Kritik der beste Weg sei, die Aufmerksamkeit der Entwickler zu bekommen.

Was haltet ihr von der Kritik an CoD Modern Warfare? Empfindet ihr sie als gerechtfertigt und maßvoll oder geht sie euch auf den Zeiger? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!

