Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone stecken voll von kosmetischen Anpassungsmöglichkeiten für eure Waffen, manche davon kosten sogar echtes Geld. So richtig begutachten kann man seine mit Skins und Stickern aufgemotzte Waffe bislang aber nur im Waffenschmied-Modus. Ein neuer Leak liefert Hinweise darauf, dass dies zukünftig aber auch während einer Partie möglich sein könnte.

Waffe inspizieren in CoD - Neues Video aufgetaucht

In der Nacht auf den 7. Juli 2020 wurde auf Reddit ein Video geteilt, welches offenbar die Animationen des bislang noch unveröffentlichten Waffe-Inspizieren-Features zeigt. Der kurze Clip zeigt, wie die Bewegungen des Charaktermodells mit der Ram-7 und den kürzlich generften Waffen MP5 und Grau 5.56 aussehen:

Die gezeigten Animationen sind für Maschinenpistolen und Sturmgewehre fast identisch - ob schwerere Waffen wie die leichten Maschinengewehre oder Raketenwerfer eine eigene bekommen, ist nicht bekannt, aber zumindest gut denkbar.

Viele Spieler warten schon länger darauf, dass sie ihre Waffe auch im Spiel selbst kurz in vollen Glanz betrachten können. Neben getrennten Loadouts für Modern Warfare und den Battle-Royale-Modus Warzone, schnelleren und kleineren Downloads und noch mehr Maps ist das inspizieren der Waffe eines der meistgewünschten Features:

Dies verwundert nicht, schließlich gehörte das Begutachten der Waffe per Tastendruck zu allen Call-of-Duty-Spielen der letzten Jahre dazu - selbst in der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered ist dies möglich. Und auch bei der Shooter-Konkurrenz, etwa in Battlefield 5 oder Counter-Strike: Global Offensive können die Spieler ihre Schießeisen bewundern.

Ob und wann ihr zukünftig eure Waffen in den aktuellen Call-of-Duty-Ablegern betrachten könnt, steht bislang noch nicht fest - schließlich handelt es sich nur um einen Leak. Für viele Fans wäre es aber eine nette Ergänzung.