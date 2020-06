Eigentlich sollten wir inzwischen in der vierten Season von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone unterwegs sein und fleißig den neuen Battle Pass abarbeiten. Auf Grund der aktuellen Unruhen und Proteste in den USA rund um die BlackLivesMatter-Bewegung hat Activision den Start der neuen Season allerdings vorerst verschoben.

Wann Season 4 nun beginnt, steht noch nicht fest. Deshalb stellen sich natürlich einige logische Folge-Fragen für die Spieler: Was ist dann nun aktuell in CoD: MW und Warzone los? Geht die Season 3 einfach weiter? Was ist mit dem Battle Pass und all den Challenges? Genau diese Fragen beantworten wir für euch.

CoD Season 3 läuft vorerst weiter

Auch wenn Season 3 von Call of Duty offiziell am 2. Juni enden sollte, läuft sie aktuell einfach weiter. Aus mangelndem Ersatz in Form von Season 4 bleibt die letzte Spielzeit also weiterhin aktiv und zwar inklusive aller zugehörigen Inhalte:

Der Battle Pass von Season 3 lässt sich weiter aufleveln.

von Season 3 lässt sich weiter aufleveln. Die Weekly Challenges von Season 3 bleiben aktiv.

von Season 3 bleiben aktiv. Die 100 Offiziersfortschritt-Herausforderungen von Season 3 lassen sich auch weiterhin abschließen.

Wer also noch nicht alle Tier-Stufen des Battle-Pass freigeschaltet hat, bekommt nun eine Verlängerung von Activision und Infinity Ward spendiert, um das nachzuholen.

Gerade die Officer Rank Challenges können wir euch wärmstes empfehlen, denn wenn ihr die gezielt abarbeitet, sammelt ihr haufenweise Erfahrungspunkte. Ihr findet sie im Menü von MW und Warzone unter dem Punkt »Quartiere« und dann unter »Rangfortschritt«. Für jeden Rang, den ihr während Season 3 aufsteigt, schaltet ihr dort eine neue Challenge frei wie zum Beispiel »Erreichen Sie 20 Claymore-Abschüsse« oder »Fordern Sie einmal einen Juggernaut ein«.

Was gibt's sonst in MW und Warzone zu tun?

Abgesehen von der weiterhin laufenden Season 3 stehen euch natürlich alle Spielmodi und Spielinhalte ganz normal zur Verfügung. Das heißt, ihr bekommt alle 24 Stunden neue Tages-Herausforderungen und könnt wie immer Multiplayer oder Battle Royale zocken.

Da nicht nur Season 4, sondern offenbar auch neue Playlist-Updates vorerst auf sich warten lassen, stehen aktuell die folgenden Spezial-Modi in Modern Warfare und Warzone für euch zur Verfügung:

Aktuelle Warzone-Playlists:

Battle Royale mit 4er-Squads, Trios, Solo und neuerdings mit Duos

Beutegeld im 4er-Squad

Aktuelle MW-Playlists:

Shipment 24/7 (5v5-Modi auf der kleinen Shipment-Map)

Shoot House 24/7 (6v6 Mosh Pit auf der Shoot-House-Map)

Abwurfzone (Quasi Hardpoint bloß mit Abwurfzonen und Vorräten, die vom Himmel fallen)

Deathmatch-Herrschaft (Mix aus TDM und Domination)

Waffenspiel (Gun Game Modus auf Gunfight-Maps)

Feuergefecht-Baupläne (nur mit Spezialwaffen von Bauplänen)

klassischer Bodenkrieg

Bleibt abzuwarten, wie lange die aktuellen Playlists bestehen bleiben und wann Activision doch Season 4 startet. Zu den genauen Plänen und der Update-Pause, die CoD zurzeit einlegt, haben Publisher und Entwickler bislang noch keine neuen Informationen veröffetntlicht.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und liefern euch alle Neuigkeiten zur Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone.