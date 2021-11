Lange schraubten die Entwickler von Call of Duty an einem neuen, alle Spiele der Marke umfassenden Anti-Cheat-System. Jetzt ist Ricochet serverseitig aktiv und verspricht Besserung im von Cheatern geplagten CoD Warzone. Aber auch das neue und von Fans gefeierte Call of Duty: Vanguard dürfte von der Technik profitieren. Noch steht der Rollout von Ricochet aber ganz am Anfang.

Warum wir den Multiplayer-Modus des neuen CoD für gut befinden, in der Story und im Zombie-Modus aber Abzüge berechnen, könnt ihr im aktuellen Test mit Wertung nachlesen:

Ricochet soll Matches sauber halten

Vanguard-Entwickler Sledgehammer Games teilte den Release von Ricochet via Twitter mit. Hier wird klar, dass die Macher des neuen Call of Duty mit harten Bandagen gegen Cheater und Hacker kämpfen wollen:

Die Technik wird nun serverseitig eingesetzt, um Cheatern das Leben schwer zu machen. Damit entfaltet Ricochet aber erst die halbe Kraft. Ein Client-Update für Warzone und schlussendlich auch Vanguard soll im Dezember folgen. Dann dürften es Cheater nochmal schwerer haben, auch da Ricochet wie viele effektive Anti-Cheats auf Kernel-Zugriff setzt, um die Cheats zu erkennen.

Warum Kernel-Anticheat derzeit die beste Methode ist, um Betrügern in Online-Spielen das Handwerk zu legen, erklären wir zusammen mit Anticheat-Profis im großen Report:

Harte Maßnahmen angedroht

Die Entwickler von Ricochet erklären, dass extreme oder wiederholte Verletzung von Richtlinien den Ban des CoD-Kontos zur Folge haben kann. Unter extrem fällt in dem Fall Cheating und Nutzung von Exploits. Wer also künftig in Warzone oder Vanguard unfair spielt, muss mit dem Verlust des Kontos rechnen. Der soll dank Hardware-ID-Ban auch dauerhaft wirksam bleiben.

Spätestens ab Dezember wird sich zeigen, als wie effektiv sich Ricochet in der Praxis erweist. Denn mit dem Release eines Anti-Cheat-Tools ist der Kampf gegen Cheater nicht gewonnen - er beginnt dann erst. Es wird spannend zu beobachten, wer im unvermeidlichen Wettrüsten zwischen Cheat- und Anticheat-Entwicklern am Ende die Nase vorn behält.