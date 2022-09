Eigentlich befindet sich Call of Duty: Warzone mitsamt Call of Duty: Vanguard derzeit auf Abschiedstournee. Mit Final Stand ist vor wenigen Wochen die vermeintlich letzte Saison gestartet, in der beide Spiele noch neue Inhalte erhalten. Schließlich erscheint bald Call of Duty Modern Warfare 2 inklusive Warzone 2 und löst damit die beiden Vorgänger ab.

So war zumindest die Theorie. Im Internet macht derzeit aber ein Gerücht die Runde, dass zumindest Call of Duty: Warzone auch danach noch weiterleben soll. Wir schauen für euch, was an dem Gerücht dran ist und wie wir den Warheitsgehalt einschätzen.

Zu Modern Warfare 2 liefert Activision derzeit übrigens vorrangig Teaser-Trailer ab, die kurze Einblicke in die Story-Kampagne des Shooters gewähren:

Neuer Name und neue Inhalte für Warzone

Aktuell läuft in Warzone die Season 5 mit dem Namen Last Stand - also das letzte Gefecht. Aber der Name steht offenbar nicht sinnbildlich für das Schicksal von Warzone, wie der in der Regel zuverlässige Insider Tom Henderson berichtet.

Gemäß eines Twitter-Beitrags von Henderson soll das originale Warzone auch in Zukunft noch mit neuen Inhalten versorgt werden. Damit einher geht offenbar eine Namensänderung: Ab dem 28. November, so Henderson, soll das Battle Royale Warzone Caldera heißen.

Unklar ist allerdings, woher Henderson seine Information bezieht und vor allem, wie der zukünftige Support aussehen soll. Ob tatsächlich noch einmal größere neue Inhalte geplant sind oder es sich nur um kleinere Änderungen handeln wird, geht aus dem Beitrag nicht hervor.

Von offizieller Seite gibt es bezüglich der Zukunft von Warzone derzeit keine Informationen. Dennoch ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass das Battle Royale noch ein wenig weiter gepflegt wird, wenn auch vermutlich nicht mehr ganz in dem Umfang, wie es bisher der Fall gewesen ist. Ein solches Beispiel existiert sogar bereits in der CoD-Geschichte.

Call of Duty: Modern Warfare von 2019 erhielt trotz des Releases von Black Ops: Cold War und Vanguard in den Folgejahren noch neue Inhalte, wenn auch sehr unregelmäßig. Solch ein Vorgehen wäre ebenfalls bei Warzone denkbar, so dass zumindest kleinere Inhalte wie etwa neue Waffen oder ein wiederkehrendes saisonales Event nachgeschoben werden könnten.

Call of Duty: So geht es demnächst weiter

Ob dem tatsächlich so ist, könnte schon bald offiziell geklärt werden. Am 15. September findet ein Livestream zur Zukunft von Call of Duty statt. Im Fokus von CODNext stehen natürlich Call of Duty: Modern Warfare 2 und Warzone 2, zu denen es garantiert zahlreiche neue Informationen geben wird.

Eventuell werden sich die Entwickler aber dann auch zur Zukunft von Warzone selbst äußern und einen Plan vorstellen, wie es mit dem Battle Royale geht. Wir halten euch natürlich diesbezüglich auf dem Laufenden!

Würdet ihr Warzone nach dem Release von Warzone 2 weiterspielen wollen oder wünscht ihr euch lieber, dass Activision und die Entwicklerstudios ihre Konzentration ganz auf den Nachfolger konzentrieren? Schreibt uns doch eure Meinung gerne in die Kommentare!