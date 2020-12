CoD Warzone & Cold War: Alle Inhalte des Battle Pass von Season 1

Und saisonmäßig grüßt das Battle-Pass-Tier: Mit dem Start der Season 1 in Call of Duty Black Ops: Cold War und Call of Duty: Warzone gibt es einen neuen Battle Pass. Wir verraten euch, was ihr damit insgesamt alles freischalten könnt.

Damit ihr einen optimalen Start in die neue Saison habt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Info-Artikel, welche großen Neuerungen in Call of Duty Warzone anstehen:

Der Battle Pass von Season 1

Wie üblich enthält der Battle Pass 100 Ränge, die ihr nach und nach freischalten könnt. Dafür müsst ihr - ebenfalls wie gehabt - einfach nur Matches spielen. Dabei ist es egal, ob ihr euch lieber ins Battle Royale stürzt oder dem klassischen Multiplayer-Modus zuwendet.

Das Besondere ist nämlich: Der Pass-Fortschritt wird zwischen Warzone, Cold War und sogar Call of Duty: Modern Warfare geteilt. Beachtet jedoch, dass der Battle Pass keine neuen Inhalte für Modern Warfare freischaltet.

Den Season 1 Battle Pass gibt es in einer kostenlosen und käuflichen Version:

Battle Pass kaufen

Wie bereits aus den vorherigen Seasons bekannt, gibt es drei Möglichkeiten, den Battle Pass von Call of Duty: Warzone und Cold War zu spielen. Wir stellen sie euch kurz vor:

Kostenloser Pass: Diese Version erhaltet ihr automatisch bei Spielstart. Die beiden neuen Waffen könnt ihr hierüber ohne extra Kosten freischalten, viele weitere Belohnungen sind aber gesperrt.

Kostenpflichtiger Pass: Dieser kostet 1.000 CP, also umgerechnet etwa zehn Euro. Im Gegenzug könnt ihr die Belohnungen der 100 Ränge freischalten. Zudem könnt ihr bis zu 1.300 CP verdienen und damit mehr, als ihr zuvor investiert habt. Ihr verliert übrigens keine der Belohnungen, wenn ihr den Battle Pass erst später kauft. Alle entgangenen Rewards werden dann sofort freigeschaltet.

Battle Pass Bundle: Wer so schnell wie möglich die Belohnungen freischalten möchte, kann es sich mit dem Bundle einfacher gestalten. Für 2.400 CP, umgerechnet etwa 24 Euro, erhaltet ihr den Pass und schaltet automatisch und sofort die ersten 20 Ränge frei. Darüber hinaus könnt ihr für 150 CP, knapp zwei Euro, jeweils einen Rang überspringen.

Die Inhalte des Battle Pass

Neue Waffen

Mit an Bord der neuen Season von CoD: Cold War und Warzone befinden sich zwei neue Schusswaffen. Zugang dazu erhaltet ihr bereits über den kostenlosen Pass.

Mac-10 : Eine Maschinenpistole mit der höchsten Feuerrater aller bisherigen MPs. Der vertikale Rückstoß fällt allerdings sehr stark aus. Wird auf Stufe 15 freigeschaltet.

: Eine Maschinenpistole mit der höchsten Feuerrater aller bisherigen MPs. Der vertikale Rückstoß fällt allerdings sehr stark aus. Wird auf Stufe 15 freigeschaltet. Groza: Ein Sturmgewehr, dessen Feuerrate und Mündungsgeschwindigkeit mit zu den Top-Werten der Waffenkategorie zählt. Bietet zudem ein hohes Zielvisier-Tempo. Wird auf Stufe 31 freigeschaltet.

Neuer Operator

Stitch : Der CIA-Agent Adler hat ihm einst in einem Verhör das Auge, nun sinnt Vikhor "Stitch" Kuzmin auf Rache. Der Soldat ist Teil des Warschauer Pakts und wird auf Rang 0, also dem Start des kostenpflichtigen Battle Pass, freigeschaltet.

: Der CIA-Agent Adler hat ihm einst in einem Verhör das Auge, nun sinnt Vikhor "Stitch" Kuzmin auf Rache. Der Soldat ist Teil des Warschauer Pakts und wird auf Rang 0, also dem Start des kostenpflichtigen Battle Pass, freigeschaltet. Auf Rang 100 des Battle Pass schaltet ihr für Stitch einen legendären Skin sowie Missionen frei, um zwei weitere Skins zu erhalten.

Weitere Belohungen

Im Battle Pass sind natürlich noch viele weitere Belohnungen enthalten. Unter anderem stecken in der kostenlosen Variante 300 CoD-Punkte. Dabei handelt es sich um die Echtgeld-Währung von Call of Duty.

Weitere Highlights des Battle Pass sind:

Saisonaler XP-Booster : Käufer des Battle Pass erhalten 10 Prozent mehr Erfahrungspunkte während der gesamten Saison.

: Käufer des Battle Pass erhalten 10 Prozent mehr Erfahrungspunkte während der gesamten Saison. Waffen-Blaupausen , wovon vier Stück im kostenlosen Pass stecken, die restlichen 16 in der kostenpflichtigen Version.

, wovon vier Stück im kostenlosen Pass stecken, die restlichen 16 in der kostenpflichtigen Version. neue Skins für bestehende Operator

Finishing Move

silberne Armband-Uhr

Waffen-Talismane, Sticker, Embleme, Calling Cards und mehr

