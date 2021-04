Derzeit dominiert eine Waffe die Meta im Battle Royale Call of Duty: Warzone besonders: die AK-47 aus CoD Black Ops: Cold War. Wir stellen euch einige Experten-Loadouts vor, mit denen ihr sie besonders effektiv nutzt.

Die besten Setups für die AK-47

Warum ist die AK-47 derzeit so beliebt? Die Entwickler von CoD: Warzone haben einen Nerf, also eine Abschwächung an den bisher sehr beliebten Waffen FFAR, AUG und M16 vorgenommen. Da zusätzlich Rückstoßanpassungen an der AK-47 aus Cold War durchgeführt wurden, greifen Spieler momentan bevorzugt zu dieser Waffe. Achtet darauf, dass ihr die richtige Version wählt, die Waffe gibt es auch als Warzone-Ausführung!

Season 3 von CoD: Warzone hat noch einiges mehr an der Waffen-Balance verändert. Viele Spieler trauen sich endlich wieder, mit verschiedenen Loadouts zu experimentieren:

So spielt ihr die AK-47 effektiv: Es gibt einige Dinge zu beachten, um wirklich das meiste aus dieser Waffe herauszuholen, vor allem bei der Wahl eurer Aufsätze. Wir stellen euch daher hier drei Setups vor, die aktuell besonders gut funktionieren.

Setup von Warzone-Spieler Nick »NICKMERCS« Kolcheff

Lauf: 15.5" Ultralight

15.5" Ultralight Schaft: KGB Skeletal Stock

KGB Skeletal Stock Unterlauf: Speznas-Speedgrip

Speznas-Speedgrip Munition: 45 RND

45 RND Griff: Serpent Wrap

Dieses Setup nutzt den hohen Schaden, den die AK-47 verursachen kann, besonders effektiv, gerade auch bei größeren Distanzen.

Link zum YouTube-Inhalt

Setup von Warzone-Spieler Westie

Lauf: 18,2" VDV Reinforced

18,2" VDV Reinforced Mündung: GRU Suppressor

GRU Suppressor Unterlauf: Speznas-Speedgrip

Speznas-Speedgrip Munition: Bakelite 60 RND

Bakelite 60 RND Visier: Microflex LED

Mit dieser Ausrüstung erzielt ihr eine sehr niedrige Time To Kill, die sogar geringer ist als die TTK der AMAX. Die AMAX gilt in diesem Bereich als eine der besten Waffen in CoD: Warzone und bekommt mit dem Loadout der AK-47 von Westie jetzt ordentlich Konkurrenz.

Link zum YouTube-Inhalt

Setup von Warzone-Spieler Drift0r

Lauf: Ultralight

Ultralight Mündung: Agency Suppressor

Agency Suppressor Munition: 45 RND Speedmag

45 RND Speedmag Schaft: Raider

Raider Visier: Reflex 1X

Diese Aufsätze machen die AK-47 besonders schnell auf kurze Distanzen, wodurch es sich lohnt, sie in Gebäuden oder engen Straßen einzusetzen. Sie agiert mit diesem Setup wie ein sehr schnelles SMG.

Link zum YouTube-Inhalt

Mit diesen Setups könnt ihr eure Gegner in Call of Duty: Warzone mittels einer AK-47 besonders schnell und effektiv besiegen. Falls ihr eher Lust auf die neuen Waffen von Season 3 habt: In unserem großen Info-Hub findet ihr eine Übersicht.