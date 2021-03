CoD Warzone & Cold War: Was Leaks bereits zu Season 3 verraten

Link zum YouTube-Inhalt

Season 2 für Call of Duty: Warzone und Black Ops: Cold War läuft noch auf Hochtouren, schon tauchen die ersten inoffiziellen Infos zu Season 3 auf. Der üblicherweise gut informierte Youtuber TheGamingRevolution (TGR) hat bereits potentielle Informationen zu den Inhalten in den Dateien des Spiels entdeckt.

Vorsicht, Leaks: Bisher gibt es noch keine offiziellen Ankündigungen zu Season 3 von Warzone und Cold War. Die Informationen aus diesem Artikel beziehen sich auf Datamining-Funde. Damit ist unsicher, ob die Inhalte wirklich in der hier genannten Form erscheinen werden.

Das sollen Inhalte von Season 3 sein

Waffen und Equipment

So gibt es Gerüchte bezüglich vier neuer Waffen, von denen zwei schon bekannt sein sollen. Die könnten jedoch auch im Multiplayer-Modus von Cold War Einzug halten. Zwei weitere stammen hingegen aus Black Ops. Dazu gibt es Informationen zu neuem Equipment.

In einer Season erscheinen üblicherweise drei neue Waffen, daher werdet ihr wahrscheinlich nicht alle in Season 3 bekommen. Laut TGR könnte es sich auch um Überreste handeln, die zwar noch in den Spieldateien stecken, aber inzwischen gestrichen wurden:

Skorpion SMG: Die Version aus Black Ops 1 soll neu erscheinen.

Die Version aus Black Ops 1 soll neu erscheinen. CZ75 Pistol: Eine weitere Waffe, die Black-Ops-Veteranen bereits kennen.

Eine weitere Waffe, die Black-Ops-Veteranen bereits kennen. Dragunov Sniper Rifle: Existiert bereits in Warzone, könnte jedoch für Cold War kommen.

Existiert bereits in Warzone, könnte jedoch für Cold War kommen. FAL Tactical Rifle: Auch die FAL gibt es in Warzone und ein Release in Cold War ist möglich.

Auch die FAL gibt es in Warzone und ein Release in Cold War ist möglich. Stacheldraht: Ein Item, mit dem ihr nahende Feinde aufhalten könnt.

Ein Item, mit dem ihr nahende Feinde aufhalten könnt. Schild: Ein neues Schild, durch das ihr hindurchschießen könnt. Allerdings hält TGR das für ein Überbleibsel, das vermutlich nicht erscheinen wird.

Neue Maps

Cold War

Bereits seit Release des Spiels gibt es Hinweise in den Dateien auf die Map Echelon, die wie eine Mischung aus High Rise und Dome aus Modern Warfare sein soll. Es ist möglich, dass diese Karte mit Season 3 veröffentlicht wird. Weiter lassen sich laut TGR Hinweise auf eine Wüsten-Karte namens Dunes finden, die für Fireteam und Multi-Teams ausgelegt ist.

Warzone

Und dann sind da noch die hartnäckigen Gerüchte um eine neue Map für Warzone, die ebenfalls mit Season 3 erscheinen könnte und sich aus kleineren Cold-War-Maps zusammensetzen soll. Angeblich ist sie im russischen Ural-Gebirge angesiedelt und fällt größer aus als Verdansk. Alles darüber erfahrt ihr in einem eigenen Artikel:

20 0 Mehr zum Thema Alle Infos, Leaks & Gerüchte zur Ural-Karte

Neuer Content für Zombies

Laut TGR soll der Zombie-Modus aus Cold War im Lauf des Jahres erweitert werden. Auch für Outbreak könnten neue Inhalte kommen. In den Spieldateien stecken Hinweise auf:

Neue Gegnertypen, zum Beispiel Boss-Zombies

Kino der Toten, eine neue Map in Berlin

Neue Hauptquests

Weitere Easter Eggs

Laut CharlieIntel sollen Entwickler von Treyarch bestätigt haben, dass Outbreak in kommende CoDs integriert werden könnte, falls der Modus erfolgreich genug ist.

Wie geht es weiter mit Warzone?

Laut übereinstimmender Leaks von bekannten Quellen wie Tom Henderson und ModernWarzone soll eine nukleare Explosion die Zombies aus Verdansk auslöschen. Und die komplette Map gleich mit dazu, wenn man Hendersons Prognose glaubt.

Dieses Event könnte sich allerdings auch über einen längeren Zeitraum erstrecken. Und laut TGR breiten sich die Untoten sogar erstmal noch weiter aus: Vor Rebirth Island haben Spieler ein Schiff gesichtet, das möglicherweise auch Zombies an Bord hat - genauso landeten die Hirnfresser auch in Verdansk. In Season 3 könnte also auch die kleinere von beiden Warzone-Maps überrannt werden.

Wann erscheint Season 3?

Season 2 endet laut der Anzeige im Battle Pass am 21. April 2021. Direkt darauf sollte entsprechend Season 3 starten, also am 22. April 2021.

Sobald weitere Informationen zur kommenden Season von Warzone und Cold War erscheinen, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten.