CoD Warzone: Event macht euch zu Zombies und neue Waffe kippt Meta

Die nukleare Zerstörung von Verdansk rückt immer näher. Am 22. April ist es dann soweit und das Nuke-Event soll nicht nur Verdansk in einen Aschehaufen verwandeln, sondern auch den Beginn der dritten Season in CoD Warzone einleiten.

Bereits in der Vergangenheit gab es erste Anzeichen für das nahende Event. Spieler beobachteten Atomraketen durch den Himmeln sausen, die jedoch nicht explodierten. Dies sorgte in der Community für reichlich Verwirrung und wurde im Nachhinein als Frühstart und Spielfehler verortet.

Nun gibt es weitere Anzeichen im Spiel, die einen Nuklearschlag rechtfertigen würden und keinem Fehler geschuldet sein sollten. Tödliches Nova 6-Gas flutet den Südwesten der Karte und sorgt nicht nur für euer vorzeitiges Ableben, sondern bringt euch auch noch als geifernden Zombie ins Spiel zurück.

Viele offizielle Information zu Season 3 gibt es jedoch nicht, dafür aber einige interessante Leaks, die wir euch hier zusammengefasst haben:

Tödliches Gas verwandelt euch in Zombies

Öffnet ihr die Karte, werden euch im Süden zwei Zonen angezeigt, die mit einem roten Strahlenwarnzeichen gekennzeichnet sind. Bei den ausgewiesenen Zonen handelt es sich im Übrigen auch um die zwei Gebiete, in denen das erste Mal Zombies in Warzone aufgetaucht sind.

Betretet ihr die Zone, nehmt ihr kontinuierlichen Schaden. Eine Gasmaske schützt hier nur bedingt, da sie nach kurzer Zeit unbrauchbar wird. Wenn ihr Solo unterwegs seit und sterbt, erwacht ihr wie gewohnt im Gulag. Sterbt ihr jedoch in einem Duo, Trio oder Vierer-Squad unterwegs, werdet ihr als Zombie wiedergeboren.

In Zombie-Form besitzt ihr dieselben Superkräfte, wie im Halloween-Event »Haunting of Verdansk«. Neben einem Superjump, mit dem ihr gefühlte 100 Meter weit springen könnt, stehen euch Gasgranaten und ein persönlicher EMP mit Cooldown zur Verfügung.

Als Zombie haltet ihr jedoch nicht viel aus - geht also mit Bedacht vor, wenn ihr es mit anderen Spielern zu tun bekommt. Durch den Superjump und die hohe Beweglichkeit könnt ihr in eurem Team super als Späher fungieren und schauen, wo sich die nächsten Gegnern befinden.

Neue Waffe aufgetaucht - Direkt OP?

Neben der wachsenden Zombie-Bedrohung, kam es zu einer weiteren kleinen Überraschung im Spiel. Die Betonung liegt vor allem auf klein, da es sich bei der Überraschung um eine kompakte, vollautomatische Pistole handelt, die jetzt schon die Meta zu sprengen scheint.

Die Sykov sieht auf dem ersten Blick wie jede andere Pistole aus, bietet aber eine Handvoll Aufsätze, die man nicht außer Acht lassen sollte. Voll aufgelevelt stehen euch nicht nur ein vollautomatischer Feuermodus, sondern auch ein 80-Schuss-Trommelmagazin und eine Akimbo-Führung zur Verfügung.

Das bedeutet im Klartext: Eine extrem hohe Feuerrate, sehr niedrige Time-to-Kill (TTK) und 160 Schuss, bis ihr wieder Nachladen müsst.

Was die Waffe alles kann, zeigt User JGOD, der in der CoD-Community als Statistik-Experte und Balance-Guru gilt, in einem Twitter-Clip:

Wie schaltet ihr die Sykov frei? Um die Sykov freizuschalten, müsst ihr vier Feinde in fünf unterschiedlichen Spielen mit Pistolen töten. Da die meisten Handfeuerwaffen nicht sonderlich durchschlagskräftig sind und es auf Entfernungen nicht mit einem Sturmgewehr aufnehmen können, empfiehlt sich das Spielen vor allem in den Hardcore-Modi.

Hier benötigt ihr in den besten Fällen nur einen Schuss, um den Gegner zu eliminieren. Gepaart mit der hohen Mobilität einer Pistole, seid ihr fix auf den Beinen und könnt schnell über die Map flitzen und so eure Kills sammeln.