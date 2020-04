Oh je... für manche »Errungenschaften« möchte man lieber nicht berühmt werden. Das kennen wohl alle leidenschaftlichen Spieler: Manchmal setzt unser Verstand aus und wir machen Sachen, auf die wir nicht unbedingt stolz sind.

Einem Spieler von Call of Duty: Warzone ist das Missgeschick passiert, ein aufgesprühtes Grafitti von einem Soldaten im Gulag für den echten Gegner zu halten, nur um dann von letzterem aus den Latschen gepustet zu werden.

Und der Sieger dieser kuriosen Kampfsituation hat den Vorfall auf Reddit geteilt, sogar mit der Entschuldigung, dass er den armen Teufel in eine so peinliche Situation gebracht hat. Schaut euch das Video an:

Was passiert da?

So funktioniert das Gulag: In Call of Duty: Warzone fliegt ihr nicht gleich aus dem Match, wenn ihr im Battle Royale besiegt werdet. Stattdessen landet ihr im Gulag, einer kleinen Map, die sonst dem 2v2-Format Feuergefecht von Call of Duty: Modern Warfare als Schauplatz dient.

Hier tretet ihr im 1v1 gegen einen anderen Battle-Royale-Teilnehmer an, der ebenfalls auf der großen Map gestorben ist. Ihr kämpft im Gulag also nur gegen einen Gegner - der Sieger darf erneut über der BR-Map abspringen und zu seinem Team zurückkehren.

So hat der Spieler getrickst: Anstatt direkt auf Konfrontation zu gehen, hat der Sieger im Video einfach ein Bild von einem Soldaten an die Wand gesprüht und sich hinter einer Deckung verschanzt. Überraschenderweise hielt sein Gegner das zweidimensionale Bild tatsächlich für den echten Feind und eröffnete das Feuer.

Derlei alarmiert kam der spätere Sieger hinter seiner Deckung hervor und erledigte den armen Spieler, der ja seinerseits völlig auf den Grafitti-Soldaten konzentriert war. Der Sieger konnte sein Glück offenbar nicht fassen, ebenso wie der Verlierer vermutlich die Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen hat.

Übrigens: Derzeit läuft ein Doppel-XP-Wochenende in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone. Wer also mit doppelter Geschwindigkeit Offiziers- und Waffenränge leveln will, hat in CoD: MW aktuell die Chance dazu.