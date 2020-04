Erst kürzlich startete bereits die dritte Season zu Call of Duty: Modern Warfare und sein Battle-Royale-Pendant Warzone. Neben einigen offensichtlichen wie auch einigen geheimen Neuerungen versorgen euch die Entwickler weiterhin mit zeitlich begrenzten Events.

Dieses Wochenende ist es wieder so weit, denn ab dem 17.04. um 18:00 Uhr bis zum 20.04. zur selben Zeit könnt ihr doppelte Erfahrungspunkte generieren. Wir verraten euch wie's geht.

Das sind die wichtigsten Infos zum Event

Das Double XP-Event ist ist nur dieses Wochenende verfügbar und belohnt euch, offensichtlich, mit doppelten Erfahrungspunkten. Dabei handelt es sich um normale XP, nicht die spezifischen Waffen-XP. Diese extra Belohnungen beziehen sich auf die folgenden Modi:

Standard Multiplayer

Spec Ops Co-Op

Warzone

Ihr habt also allerlei Gelegenheit, euch im neuen Battle Pass einen Vorteil zu verschaffen und mit der in Season 3 erneuerten Map Rotation vertraut zu machen. Nähere Infos dazu geben die Entwickler in den offiziellen Patchnotes . Gerade Neueinsteiger könnten mit dem extremen Boost zu Beginn sicherlich viel anfangen.

Der XP-Boost dürfte die Spielerzahlen des Battle Royales also noch einmal richtig in die Höhe treiben und könnte für einige Spieler vielleicht der Anreiz sein, sich das Spiel auch zuzulegen. Dabei hatte Warzone erst kürzlich die 50-Mio.-Spieler-Marke geknackt und sogar einen der größten Konkurrenten, EAs Apex Legends, auf Twitch weit hinter sich gelassen.