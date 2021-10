Am 19. Oktober 2021 startet das große Halloween Event The Haunting in Call of Duty: Warzone. Und was ist das Wichtigste für eine gelungene Halloween Party? Richtig, eine coole Verkleidung!

In Warzone könnt ihr dieses Jahr besonders unheimliche Skins freischalten, von Ghostface aus Scream bis Frank dem Hasen aus Donnie Darko. In diesem Artikel erklären wir euch, was ihr dafür tun müsst.

Gleich zur Warnung vorneweg: Es gibt leider keine Möglichkeit, die Halloween-Outfits einfach durch Challenges oder ähnliches freizuspielen! Eine Alternative zum Griff zur Kreditkarte (oder zur Echtgeldwährungskasse in Form von CoD Points) gibt es nicht.

Wie bekommt man CoD Points?

Die Ingame-Währung ist gegen echtes Geld im Shop verfügbar, wobei 100 Punkte rund einen Euro kosten. Ein 2.400-Punkte-Skin kostet demnach in etwa 24 Euro. CoD Points verdient man aber auch kostenlos durch das Hochleveln das Season Pass, etwa 1.300 Punkte kann man sich so erspielen.

So bekommt ihr die Halloween 2021 Skins in CoD Warzone

Ghost of War

Der Ghost of War Operator Skin ist ein untoter Skelettkrieger mit blauleuchtenden Augen und trägt ein ostasiatisches Outfit. Es gibt zwei Wege, diesen freizuschalten:

Vorbestellung von CoD Vanguard: Die erste Möglichkeit ist, sich den in kürze erscheinenden Serienteil Call of Duty Vanguard vorzubestellen. Als Preorder-Bonus bekommt jeder, der den kommenden Shooter zwischen dem 22. Oktober und dem 2. November 2021 vorbestellt, den Skin als kostenlose Dreingabe. Alle, die davor schon vorbestellt haben, bekommen diesen natürlich auch.

Ingame-Shop: Falls ihr für einen Skin kein komplettes Spiel kaufen wollt, könnt ihr auch das Ghost of War Skin Bundle für 2.400 CoD Punkte im Ingame Store kaufen. Darin enthalten sind neben dem Skin noch einige Extras wie legendäre Waffen-Skins oder Finishing Moves:

Ghost of War – Operator Skin

– Operator Skin Legendary weapon skins (Ghost sword, marsh, bellow, underworld)

(Ghost sword, marsh, bellow, underworld) Warhorse - Legendary Vehicle Skin

- Legendary Vehicle Skin Undead Warrior - Horn

- Horn Shot Down - Finishing Move

- Finishing Move War Monger - Emblem

Ghostface aus Scream

Mit Ghostface erhält einer der wohl ikonischsten Horrorfilmbösewichte einen Auftritt in CoD Warzone. Wer den beliebten Filmcharakter spielen will, muss allerdings ebenfalls das Portemonnaie öffnen. Wie schon bei früheren limitierten Operators liegt der Preis bei 2.400 COD Points.

Neben dem Skin sind auch in diesem Bundle wieder einige zusätzliche Goodies enthalten – etwa das schnurlose Telefon aus der berühmten Anfangsszene des ersten Scream-Films in Form eines Waffenanhängers:

Ghostface – Operator Skin

– Operator Skin Plot Twist – Weapon Skin

– Weapon Skin Slasher – Weapon Skin

– Weapon Skin Ghost Blade – Weapon Skin

– Weapon Skin Cordless Phone – Charm

– Charm Scary Hours – Watch

– Watch Violent End – Finishing Move

– Finishing Move SCREAM – Emblem

– Emblem Stabbing Motion – Calling Card

– Calling Card Double XP Token – Consumable

Frank the Bunny aus Donnie Darko

Der Film Donnie Darko von Regisseur Richard Kelly aus dem Jahr 2001 ist zwar bei weitem nicht so bekannt wie Scream, hat aber eine treue Fangemeinde, die den Sci-Fi-Thriller als zeitloses Meisterwerk feiert. Hier hat der psychisch labile Teenager Donnie Darko Visionen eines Wesens in einem Hasenkostüm, das sich selbst Frank nennt und ihm das Ende der Welt vorhersagt.

Frank den Hasen könnt ihr ab dem 24. Oktober 2021 im Ingame-Shop für 2.400 CoD Punkte kaufen. Neben dem Operator Skin bekommt ihr folgende Inhalte:

Frank The Rabbit - Operator skin

- Operator skin “ Sky is Falling” - Finishing Move

- Finishing Move Epic-Rarity Weapon Charm

Epic-Rarity Calling Card

Epic-Rarity Emblem

Epic-Rarity Watch

Legendary Sniper Rifle blueprint

Legendary SMG blueprint

Legendary Assault Rifle blueprint

