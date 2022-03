Während viele PC-Spieler gespannt auf Call of Duty: Warzone 2 warten, dürfen sich jetzt auch Mobile-Fans über eine offizielle Ankündigung freuen. Activision bestätigte erstmals, dass eine Umsetzung für mobile Plattformen wie Smartphones entwickelt wird. Wir sammeln alle Infos zu Entwicklern, Release und mehr.

Alles, was wir über CoD Warzone Mobile wissen

Was wurde bestätigt?

Die Gerüchte sind wahr: CoD Warzone Mobile wird derzeit entwickelt. Das gab Publisher Activision auf Twitter bekannt und veröffentlichte ein Artwork, auf dem der klassische Absprung zum Start einer Runde zu sehen ist. Interessanterweise scheint es sich aber nicht um die Caldera-Map zu handeln, es sind Nadelbäume statt Palmen zu sehen – die eher an Verdansk erinnern:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wann erscheint CoD Warzone Mobile?

Ein geplantes Release-Datum nannte Activision noch nicht. Allerdings werden laut dem Tweet noch aktiv Entwickler gesucht. Daher ist anzunehmen, dass sich das Projekt noch in einer sehr frühen Phase befindet und erst in einigen Jahren erscheint. Wir rechnen frühestens 2024, wahrscheinlich noch später, damit.

Wer entwickelt CoD Warzone Mobile?

Activision ist wenig überraschend erneut als Publisher tätig. Daneben sind bisher mehrere Entwicklerstudios bestätigt, die an Warzone Mobile arbeiten:

Digital Legends

Beenox

Activision Shanghai Studio

Solid State Studios

Activision Central Tech

Demonware

Bei diesen Studios sind einige wichtige Entwicklerstellen zu vergeben, die ihr hier aufgelistet findet.

Für welche Plattformen genau erscheint CoD Warzone Mobile?

Zu den Endgeräten, auf denen das Spiel laufen wird, wurden noch keine Angaben gemacht. Da auch Call of Duty Mobile für Android und iOS erschien, gehen wir fest davon aus, dass Warzone Mobile ebenfalls für Nutzer beider Betriebssysteme verfügbar ist.

Wie gut funktioniert AAA-Gaming eigentlich inzwischen auf dem Smartphone? Gar nicht mal so schlecht - wir haben eine Liste mit den besten PC-Portierungen für euer Handy parat:

154 15 Mehr zum Thema 46 PC-Spiele für das Smartphone

Wie spielt sich CoD Warzone Mobile?

Auch hierzu äußerte sich Activision nicht, Gameplay gibt es zu diesem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht zu sehen. Wahrscheinlich orientiert man sich am sehr erfolgreichen Call of Duty Mobile, das inzwischen über 300 Millionen mal heruntergeladen wurde.

Sobald wir weitere Informationen zu Call of Duty: Warzone Mobile bekommen, teilen wir sie natürlich direkt hier mit euch. Was haltet ihr vom geplanten Mobile-Ableger des Battle Royale? Schreibt uns gerne dazu in den Kommentaren.