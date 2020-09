Auch in dieser Woche gibt es wieder ein neues Playlist-Update für Call of Duty: Modern Warfare und Warzone. Diesmal feiert ein klassischer Modus seine Rückkehr: Search and Rescue ist wieder da! Was noch in der neuen Rotation für Season 5 Reloaded steckt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Die neuen Modi der Woche

Entwickler Infinity Ward gab wie üblich per Twitter bekannt, was im wöchentlichen Playlist-Update für den Multiplayer und Battle Royale steckt:

Neu dabei sind also in Modern Warfare:

Boots on the Ground War: Diese Variante von Ground War kommt ohne große Fahrzeuge daher. Außerdem ist es ein Realismus-Modus, ihr habt also ein reduziertes HUD, sterbt schneller und müsst auf Friendly Fire Acht geben.

Diese Variante von Ground War kommt ohne große Fahrzeuge daher. Außerdem ist es ein Realismus-Modus, ihr habt also ein reduziertes HUD, sterbt schneller und müsst auf Friendly Fire Acht geben. Search and Rescue: Dieser Modus dürfte vielen bereits aus früheren CoD-Teilen bekannt sein. In der Mischung aus Search and Destroy und Kill Confirmed sammelt ihr die Dog-Tags eurer gefallenen Kameraden auf. Damit könnt ihr sie wiederbeleben - wenn sie aber dem Gegner in die Hände fallen, sind eure Mitspieler raus aus dem Match.

Und das ändert sich in Warzone:

Im Plunder-Modus wurden Quads entfernt

Dafür gibt es jetzt wieder Quads in Plunder: Blood Money

Alle Neuerungen von Season 5 Reloaded, zum Beispiel den gerade spielbaren Warzone-Modus Kingslayer, lest ihr in unserem Artikel zum Mid-Season-Update.

Was passiert sonst noch in Call of Duty?

CoD-Olympiade

Mit den »Games of Summer« ist ein internationaler Wettbewerb gestartet, in dem ihr Medaillen für eure Region sammelt. Dafür winken euch viele Belohnungen wie Blaupausen und Cosmetics. Wie ihr teilnehmt und worum es überhaupt geht, lest ihr hier:

CoD Black Ops: Cold War

