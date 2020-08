Einige Call-of-Duty-Streamer haben vor kurzem mysteriöse Kisten von Publisher Activision erhalten. Am 10. August 2020 um 18 Uhr wurden diese Kisten offiziell zum Öffnen freigegeben.

Der enthüllte Inhalt der Kisten war nicht ganz so bahnbrechend, wie die spannende Marketing-Kampagne hoffen ließ - es war nicht die offizielle Enthüllung von Call of Duty: Black Ops - Cold War. Immerhin: Stück für Stück werden neue Infos geteasert.

Letztes Update: 19. August, 11:30 Uhr

Hinzugefügt: Die neuen Informationen zu den Teaser-Videos auf der Website

Neue Videos auf der Website

Auf der Teaser-Website PawnTakesPawn könnt ihr inzwischen mehrere Video-Kassetten in den Player einlegen und anschauen. Darin sind reale Szenen und Nachrichten aus der Zeit des Kalten Krieges zu sehen.

Die Videos sind nummeriert, mit Jahreszahlen beschriftet und mit farbigen Aufklebern markiert. Wie die bekannte Leak-Website Charlie Intel entdeckte, erscheint bei einem bestimmten Video ein Warzone-Code. Dieser weist auf einen Bunker im Abschnitt F4 hin: Er lässt sich mit dem Code 27495810 öffnen. Was darin steckt, seht ihr in diesem Video:

Wenig überraschend finden sich weitere Hinweise auf das Cold-War-Setting in dem jetzt geöffneten Bunker, darunter Fotos, Karten und alte TV-Geräte.

Was zuvor geschah

Kalter Krieg als Setting bestätigt

Wen bis jetzt noch irgendwelche Zweifel am Kalten Krieg als Setting für das 2020er Call of Duty beschlichen, kann sich jetzt sicher sein. Der neueste Teaser auf der Website pawntakespawn.com ist live. Ihr könnt nun eine Videokassette in den Rekorder legen und euch zahlreiche verschiedene Original-Aufnahmen aus der Zeit des Kalten Kriegs anschauen.

Ihr seht Reden von US-Präsident Kennedy, Nachrichtenmeldungen von der Kubakrise, Erklärungen sowjetischer Politiker und vieles mehr. Außerdem steht auf der Unterseite pawntakespawn.com/emc2 (in Anlehnung an Einstein) nun eine Liste mit den bisherigen Teaser-Daten bereit. Der nächste Teaser folgt demnach noch am 15. August.

Einsteins berühmte Gleichung E=mc2 hat bei der Entwicklung der ersten Atombombe eine entscheidende Rolle gespielt. Im Kalten Krieg fand dann ein Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion statt, das im Zuge der Kubakrise beinahe in einen nuklearen Weltkrieg geführt hätte.

Des Rätsels Lösung

Inzwischen haben einige der beschenkten Streamer das Kisten-Rätsel geknackt. Es weist auf diese Website hin: pawntakespawn.com. Dort seht ihr ein altes TV-Gerät und einen alten Videorekorder, auf dem »12:00« blinkt. Wenn ihr lange genug wartet, erscheint zwischendurch »08-14«.

Das interpretieren viele als Hinweis auf ein Event am 14. August, also diesen Freitag. Eins ist darüber wohl schon bekannt: Es werde noch nicht der Reveal, sei aber Teil der Enthüllungskampagne von CoD 2020. Das gab der bekannte Streamer NoahJ456 auf Twitter bekannt:

Er habe von Activision selbst erfahren, dass am Freitag lediglich ein weiteres Stück der Schnitzeljagd enthüllt werde. Falls ihr sehen wollt, wie der Streamer das Rätsel löste, könnt ihr das hier auf YouTube tun - aber Achtung, das Video ist mehr als fünf Stunden lang.

Weiterer Teaser aufgetaucht

Am 12. August wurde die Teaser-Website mit einem neuen Hinweis aktualisiert. An dem Fernseher klebt nun ein Postit-Zettelchen, auf dem /tangledweb geschrieben steht. Fügt man diesen Text nach der URL ein, schreibt also pawntakespawn.com/tangledweb in den Browser, gelangt man zu einer Schreibmaschinen-Nachricht und einer Reihe von Dias auf einem Schreibtisch:

Der Text der Nachricht liest sich in der deutschen Übersetzung wie folgt:

"Kriege werden nicht nur auf Schlachtfeldern gewonnen, sondern auch hinter verschlossenen Türen.

Taktiken. Manöver. Strategien.

Alle Teile eines komplexen Puzzles, die den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten - erobern oder erobert werden.

Codes. Signale. Verschlüsselungen.

Geheime Kommunikationen, genutzt von Feinden und Verbündeten seit Tausenden von Jahren.

Die Handlung, die sich jetzt entfaltet, entwickelt sich seit Jahrzehnten. Sie wird sich nicht über Nacht auflösen.

Während manche Schlachten schnell gewonnen sind, dauern andere Tage lang an.

Du hast das erste Stück von vielen gefunden.

Genieße die Reise. Es ist alles Teil des Spiels.

Die Kriegsbeute wird nicht den Eiligen zuteil, sondern jenen, die wissen -

»Jede Schlacht ist schon gewonnen, bevor sie ausgefochten wird«

Kenne deine Geschichte."

Die Dias dagegen passen thematisch zu den Diaprojektoren, die Streamer in mysteriösen Kisten zugeschickt bekamen:

Was war in den Kisten?

Das steckte in den Kisten: Punkt 18 Uhr deutscher Zeit haben alle Streamer per SMS den Code zum Öffnen des Vorhängeschlosses an ihrer jeweiligen Kiste bekommen, viele nutzen eine Live-Übertragung auf Twitch oder YouTube, um den Inhalt unmittelbar zu zeigen.

Der Inhalt war bei allen Kisten, die wir bis hierhin gesehen haben, gleich:

Ein teilweise ausgeschwärzter Brief mit kryptischen Hinweisen.

Ein Diaprojektor, wobei jeder Streamer ein anderes Modell bekam.

Mehrere Dias, die mit dem Gerät projiziert werden können.

Auf den ersten Blick steckt hier also keine offensichtliche Ankündigung des neuen CoD 2020 drin, stattdessen aber weitere Hinweise auf den nächsten Teil der Serie, wie die Bilder von CharlieIntel zeigen.

Eines der Dias soll einen Ausschnitt der Minimap der Karte Summit aus Call of Duty: Black Ops zeigen. Diese Map kennen CoD-Fans aus dem ersten Black-Opt-Teil, sowie aus dem Vierten, der 2018 erschien:

Erste Spieler haben sich in der Map selbst schon auf Spurensuche begeben und erste Parallen entdeckt. Ein Computer auf der Karte zeigt ein ähnliches Fadenkreuz, wie das, welches auf einigen Dias zu erkennen ist. Ein klarer Hinweis darauf, dass die Map im nächstgen CoD: Black Ops ein Comeback feiert?

Weitere Dias zeigen Landkarten von Frankreich, Großbritannien und Russland, in denen jeweils die Hauptstädte der jeweiligen Nation hervorgehoben sind. Erste Fans vermuten im Kommentarbereich auf Twitter, dass es sich hierbei um Orte handelt, in denen die Story-Kampagne von Black Ops: Cold War spielen könnte.

Aktuell rätseln Streamer und Fans noch um die Bedeutung der verschiedenen Bilder. Sobald wir mehr wissen, werden wir es euch in diesem Artikel wissen lassen!