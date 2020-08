Dass Warzone als Marketing-Vehikel für CoD 2020 dient, ist bereits länger bekannt - jetzt feierte der erste Trailer seine Ingame-Premiere im Battle Royale und stellt uns Black Ops: Cold War endlich höchst offiziell vor. Wir tragen zum Reveal zusammen, was es bislang an offiziellen und inoffiziellen Infos zu CoD 2020 gibt.

Release-Termin & Plattformen

Call of Duty Black Ops: Cold War erscheint am 13. November. Das war bereits den Daten des Mid-Season-Updates für Call of Duty: Modern Warfare & Warzone zu entnehmen. Das Spiel kommt für PC via Battle.net und PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X.

Multiplayer-Reveal erst später

Bisher wissen wir noch kaum etwas über den Mehrspieler-Part von Cold War, beim Reveal standen die Kampagne und die Story im Vordergrund. Erstes Gameplay aus dem Multiplayer von CoD 2020 wird am 9. September enthüllt, wie Activision bekannt gegeben hat.

Dennoch gibt es erste gesicherte Infos von den Entwicklern. Was wir bisher zum Multiplayer & Warzone wissen:

Es wird Crossplay geben über alle Plattformen hinweg (auch Nextgen mit Lastgen-Konsolen)

über alle Plattformen hinweg (auch Nextgen mit Lastgen-Konsolen) Das Battle-Pass-System von Modern Warfare wird übernommen und fortgesetzt

von Modern Warfare wird übernommen und fortgesetzt Neue Maps & Modi wird es nach dem Release wie bei Modern Warfare kostenlos geben

wird es nach dem Release wie bei Modern Warfare kostenlos geben Warzone wird weiter unterstützt und ist in Black Ops: Cold War eingebunden

und ist in Black Ops: Cold War eingebunden Unlocks & Waffen aus dem Cold-War-Multiplayer gelten auch für Warzone, MW-Content bleibt

Außerdem gibt es bereits erste inoffizielle Multiplayer-Infos, die auf Dataminer und Leaker zurückgehen. Was über Waffen, Maps und Killstreaks zutage gefördert wurde, lest ihr hier:

Und was ist mit Zombies?

Fest steht, dass das neue Black Ops in bester Treyarch-Tradition auch einen Zombie-Modus bekommen wird. Wie der im Detail aussehen wird, ist jedoch bisher unbekannt. Vermutlich erfahren wir zum Multiplayer-Reveal am 9. September mehr.

Editionen & Beta

Black Ops: Cold War wird in mehreren Editionen erscheinen, wobei Vorbesteller als Preorder-Bonus früheren Zugang zur Open Beta bekommen. Wann die Beta startet, ist derzeit noch nicht bekannt.

Außerdem bekommen Vorbesteller (wie vermutet) Frank Woods als Operator in CoD Warzone und Modern Warfare - Fans kennen ihn bereits aus der Black-Ops-Reihe. Woods wird sofort mit dem Kauf freigeschaltet und kann direkt gespielt werden. Zusätzlich liegt allen Versionen noch das Konfrontation-Waffenpaket bei.

Für PC stehen folgende Editionen via Battle.net zur Auswahl:

Standard Edition für 60 Euro

Ultimate Edition für 90 Euro (enthält zusätzlich das Land/Wasser/Luft-Paket und das Battle Pass Bundle für Season 1)

Setting: Wann spielt Cold War?

Wie der Name schon unschwer vermuten lässt, ist das neue Call of Duty zur Zeit des Kalten Krieges angesiedelt - genauer gesagt in den frühen 80er Jahren. Außerdem wird Cold War ein direktes Sequel zum ersten Black Ops und kein Reboot.

Die Story von Black Ops 2 und 3 bleiben aber Teil des Kanons. In der Story geht es vor allem um Spionage, das nukleare Wettrüsten der Supermächte und verdeckte Militäroperationen auf der ganzen Welt.

Was wissen wir über die Kampagne von Cold War?

Wir haben bereits ausführliche Gameplay-Szenen aus der Kampagne gesehen und mit den Entwicklern gesprochen. Unsere Erkenntnisse und unser erstes Fazit lest ihr in der Preview zu Call of Duty Black Ops: Cold War.

Hier einige Fakten im Überblick:

Historische Persönlichkeiten der Ära wie Ronald Reagan tauchen auf

Manche Missionen bieten verschiedene Lösungswege und Vorgehensweisen

Es gibt verschiedene Enden, abhängig von den Entscheidungen des Spielers

Per Charakter-Editor entwerfen wir zum Start der Story unsere eigene Spielfigur

Bekannte Charaktere wie Woods, Mason und Hudson kehren zurück

Wie es nach dem Release von Cold War mit dem Warzone-Modus weitergeht, ist übrigens noch nicht geklärt - fest steht nur, dass der Battle Royale weiter eine wichtige Rolle spielen wird. Einem zuverlässigen Leaker zufolge, ist eine ganz neue Map geplant.