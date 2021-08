In CoD Warzone ist derzeit echt viel los. Der sonst munter durch Verdansk tuckernde Zug ist spektakulär verunfallt und dürfte das erste Anzeichen des großen Vanguard-Reveals sein. Doch leider ist auch die Hacking-Problematk nach wie vor aktuell. Immer wieder müssen Spieler feststellen, dass ihre Accounts gestohlen und für teuer Geld weiterverkauft werden.

Offenbar haben es die Entwickler nun aber geschafft, dank neuer Sicherheitsmaßnahmen zumindest vorübergehend einen großen Erfolg gegen die illegalen Machenschaften zu erzielen. Das wäre auch dringend an der Zeit, immerhin ist in CoD Warzone kürzlich die Season 5 gestartet, was wieder viele Spieler vor die Bildschirme locken dürfte:

Warzone-Accounts sind wertvoll

Warzone ist nach wie vor ein großer Erfolg für Activision. Erst im Frühjahr konnte man die Marke von 100 Millionen registrierten Spielern knacken. Entsprechend investieren viele Spieler auch Unmengen an Zeit und Geld in das Spiel, um an besondere Waffen und Skins zu gelangen.

Besonders ärgerlich ist es dann, wenn der eigene Account das Opfer von Hackern wird. Die sind immer auf der Suche nach besonders wertvollen Konten, denn deren Verkauf ist leider ein sehr lukratives Geschäft.

Wertvolle Accounts: Wer bei Verkaufspreisen von 300 Dollar bereits mit den Ohren schlackert, sollte sich lieber setzen. Denn es geht noch viel teurer. Ein Account mit freigeschalteter Damascus, dem am schwierigsten freizuschaltenden Waffen-Skin im Spiel, bringt sogar bis zu 2000 Dollar ein.

Mit der frisch gestarteten Season 5 könnt ihr euch übrigens nicht nur auf neue Waffen und Skins freuen, sondern auch über komplett neue Perks. Alle Infos findet ihr hier:

38 2 Mehr zum Thema Alles zur Season 5 von Warzone

Account-Resellern geht der Vorrat zur Neige

Damit soll jetzt Schluss sein: Dank neuer Sicherheitsmechanismen seitens Entwickler Raven Software haben es die Hacker anscheinend deutlich schwerer, an die Spielerkonten zu gelangen. Denn auf den einschlägigen Verkaufsportalen gehen derzeit einige Vorräte komplett zur Neige, wie das Nachrichtenmagazin Vice berichtet.

So soll auf diversen Discord-Channels derzeit so etwas wie Trübsal unter den dubiosen Zeitgenossen herrschen. Ein Channel-Admin habe aber bereits neue Geschäftsfelder eröffnet:

"Da die Accounts aufgrund geänderter Sicherheitsmaßnahmen immer knapper werden, bieten wir ab sofort auch eine Reihe an Unlock-Diensten an. Wir können euch dabei helfen, so ziemlich alles freizuschalten."

Vor allem ältere Accounts sind stets beliebt, da sie oft Skins enthalten, die bereits nicht mehr im Spiel freigeschaltet werden können. Doch auch hier scheint der Vorrat nicht mehr groß zu sein, denn auf Nachfrage, wann hier mit einem Nachschub zu rechnen sei, antwortete der Channel-Betreiber kurz und knapp mit: »Niemals.« Allerdings kündigte man bereits selbstbewusst an: »Der Verkauf wird nicht gestoppt!«

Was steckt hinter den neuen Sicherheitsmaßnahmen?

Natürlich wird Raven Software den Teufel tun, irgendetwas über die neuen Sicherheitsmaßnahmen auszuplaudern. Jede noch so kleine Info dürfte den Hackern dabei helfen, wieder die Oberhand zu gewinnen. Schon lange ist es ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den beiden Parteien.

Zwei Maßnahmen sollen besonders wirksam sein: Ein neues Captcha-System, dass die von den Hackern genutzten Brute-Force-Tools ausbremst, sowie Tracking-Programme, mit denen die Entwickler die Account-Anbieter aufspüren und trockenlegen können.

Ob dieser Erfolg nur kurzfristig anhält oder sogar von Dauer ist, bleibt abzuwarten. An Selbstvertrauen mangelt es den Hacking- und Cheat-Portalen aber nicht. Erst kürzlich rief man sogar eine "Gratis-Aktion" aus, die traurigerweise regen Anklang fand.

Wurdet ihr bereits selbst Opfer eines Hacking-Angriffs in Warzone? Konntet ihr euren Account zurückerhalten, oder war der Schaden irreparabel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!