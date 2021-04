Einige Warzone-Spieler betrügen gerade, indem sie sich unter die Map glitchen und von dort aus ungesehen Kills abstauben. Falls dieser Satz unangenehme Erinnerungen bei euch wachruft - ja, der Bug ist in Call of Duty: Warzone leider altbekannt. Eigentlich wurde das Problem bereits behoben, aber mit dem Update auf Verdansk '84 ist es zurückgekehrt.

Der nervigste Map-Glitch ist wieder da

Was ist das Problem? An mehreren Stellen der neuen Verdansk-Map ist es möglich, unter die Oberfläche der Karte abzutauchen. Das führt aber nicht dazu, dass der Spieler einfach durch die Welt fällt, sondern erlaubt es ihm, sich ungestört zu bewegen. Von oben ist er nicht zu sehen (sprich, ihr könnt auch nicht auf ihn schießen), er selbst kann aber in aller Ruhe Kills sammeln. Auf Reddit gibt es Videos, die genau das in der Kill-Cam zeigen:

Welche Orte sind betroffen? Wir verzichten bewusst darauf, die exakten Stellen zu nennen. Aber damit ihr wisst, wo ihr besser besonders aufpasst, listen wir die Orte auf, an denen der Glitch möglich sein soll:

Verdansk Stadion

Superstore

Verdansk Flughafen

Bahnhof

Downtown

TV Station

Farm

Einen Überblick zu den wichtigsten Änderungen im neuen Verdansk findet ihr übrigens hier:

Was kann ich dagegen tun? Besonders ärgerlich ist, dass ihr euch nicht davor schützen könnt. Falls ihr Pech habt und mit einem skrupellosen Spieler im Match landet, kann er euch aufs Korn nehmen. Euch bleibt dann nur, ihn zu melden und auf einen Fix der Entwickler zu warten. Das bekannte Info-Portal ModernWarzone sammelt aktuell alle Meldungen, um sie direkt an Raven Software weiterzuleiten.

Wann genau ein Fix erscheint, ist derzeit nicht bekannt. Im offiziellen Trello-Plan taucht der Map-Glitch noch nicht auf, wir rechnen aber damit, dass er bald mit hoher Priorität behandelt wird. Erst vor kurzem beklagte sich ein Warzone-Entwickler, weil die Cheater sein Herzensprojekt ruinieren.