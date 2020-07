Command & Conquer feiert dieses Jahr seinen 25. Geburtstag. Anlässlich des großen Jubiläums will die Community ausgiebig feiern und organisiert derzeit ein großes Twitch-Event, zu dem sie auch Joe Kucan, besser bekannt als Kane eingeladen haben. In ihrer Einladung schreiben sie:

"Am 31. August in Europa bzw 26. September Amerika wird C&C schon 25 Jahre alt und was gibt es besseres als dies mit der Community zu feiern, die so vieles für dieses Spiel getan hat.

Wir möchten uns auch bei all den Moddern, Creator bedanken, die so viel Herzblut in dieser langen Zeit vergossen haben."