Ist tatsächlich kein Scherz: Company of Heroes 3 wurde nicht nur offiziell angekündigt, es lässt sich auch jetzt schon ausprobieren. Gut, da stellt sich natürlich die Frage, ob die Demo ihre Zeit auch wert ist - und genau darauf haben wir die perfekte Antwort: Kollege Fabiano hat mehr als 15 Stunden in CoH 3 reingezockt, mit den Entwicklern gesprochen und bringt in unserer großen Titelstory zu Company of Heroes 3 so ziemlich alles auf den Punkt, was ihr wissen müsst. Also gerne lesen, bevor wir hier weiter machen. Wir warten solange.

Okay, gelesen? Gut, wir vertrauen euch da natürlich blind - und im Gegenzug erfahrt jetzt, wie ihr die Demo zu Company of Heroes 3 kostenlos ausprobieren könnt.

CoH 3 jetzt schon spielen: So geht's

Um die Pre-Alpha zu spielen, müsst ihr euch im Prinzip bloß beim Community-Testprogramm anmelden und euren Steam-Account verknüpfen. Dröseln wir das mal Schritt für Schritt auf:

Besucht die offizielle Seite von Company of Heroes 3 und klickt auf »Play Now«. Folgt den Anweisungen und erstellt euch einen Relic-Account. In eurem verknüpften Email-Postfach sollte jetzt eine Bestätigungsmail landen. Folgt auch hier den Anweisungen und schließt eure Registrierung ab. Loggt euch ein und verknüpft euren Steam-Account mit eurem Relic-Account, indem ihr auf der Rewards-Seite auf »Pre-Alpha Review« klickt. Die Pre-Alpha sollte dann automatisch in eurer Steam-Bibliothek erscheinen. Saugt euch die Pre-Alpha und ab geht's.

Was für einen Rechner brauche ich?

Die Systemvoraussetzungen fallen vergleichsweise harmlos aus. Wer eine Geforce 1070 und solide Mittelklasse-Hardware besitzt, sollte eigentlich gut spielen können. Hier die konkreteren Daten der Entwickler:

Minimale Systemvoraussetzungen

Intel i5 Prozessor (8th Gen)

Nvidia Geforce 1060 oder gleichwertige Alternative, 4GB VRAM

8 GB RAM

Empfohlene Systemvoraussetzungen

Intel i7 Prozessor (8th Gen)

Nvidia Geforce 1070 oder gleichwertige Alternative, 8 GB VRAM

16 GB RAM

Verratet uns gerne, was ihr über Company of Heroes 3 denkt, ob euch die bisherigen Inhalte zusagen und wie ihr zum durchaus diskutablen Wechsel der Serie hin zu rundenbasierter Strategie steht.