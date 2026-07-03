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Gerade wurde ein neues Company of Heroes angekündigt, das sich komplett anders spielt, als alle Vorgänger

Mit Company of Heroes 3: Final Stand bekommt die Echtzeitstrategie-Reihe einen neuen Ableger, in dem wir uns gegen Angriffswellen verteidigen.

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Tillmann Bier
03.07.2026 | 15:39 Uhr

18,93 €

In Company of Heroes 3: Final Stand gibt es keine Angriffe, sondern nur die letzte Verteidigungslinie. In Company of Heroes 3: Final Stand gibt es keine Angriffe, sondern nur die letzte Verteidigungslinie.

In Echtzeitstrategiespielen müssen wir für gewöhnlich das Schlachtfeld komplett im Griff haben. Wir bauen unsere Basis auf, produzieren ständig Truppen nach, erobern Gebiete und wehren gleichzeitig Angriffe des Gegners ab. Das neu angekündigte Company of Heroes 3: Final Stand, macht es etwas unkomplizierter: Unser einziges Ziel ist es, die Basis gegen immer stärkere Wellen von Feinden zu verteidigen.

So funktioniert CoH 3: Final Stand

Der Ableger der bekannten Echtzeitstrategie-Reihe wagt also etwas ganz Neues: Wir beginnen jede Runde damit, unsere Einheiten in Position zu bringen und Verteidigungsanlagen zu errichten. Dann beginnt der Angriff der ersten von 12 Gegnerwellen. Jede darauffolgende Welle wird schwerer, manchmal greifen sogar besonders starke Bossgegner unsere Festung an (es soll 36 unterschiedliche Bosse geben).

Video starten 1:40 In Company of Heroes 3: Final Stand verteidigen wir unsere Basis verzweifelt gegen übermächtige Angriffswellen

Haben wir einen Angriff zurückgeschlagen, werden wir mit zufälligen Einheiten oder Fähigkeiten belohnt, die uns im Idealfall das Überleben der nächsten Welle ermöglichen. Zwischen den Runden schalten wir außerdem auch dauerhafte Vorteile für unsere vier Fraktionen (USA, Großbritannien, Wehrmacht und Afrikakorps) frei, hier soll es dann ebenfalls aktivierbare Fähigkeiten und bestimmte Vorteile geben, die maßgeblich das Spielgefühl einer Fraktion bestimmen sollen.

Für mehr Abwechslung sollen die Auswahl zwischen Singleplayer und Koop, ein Endlosmodus und acht Schwierigkeitsstufen sorgen.

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Wenn Final Stand euer Interesse weckt, müsst ihr nicht mehr lange warten: Das Spiel erscheint am 29. Juli 2026 auf Steam. Obwohl Company of Heroes 3 im Namen steckt, müsst ihr es aber nicht besitzen, um Final Stand zu spielen. Wer aber den Hauptteil der Reihe sein Eigen nennt, darf sich über 20 Prozent Rabatt auf den Ableger freuen. Sollte euch aber doch das normale CoH lieber sein, dann berichtet euch Johannes Schubert davon, ob sich der neueste Teil der Reihe 2026 eigentlich für euch lohnt.

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Company of Heroes 3

Company of Heroes 3

Genre: Strategie

Release: 23.02.2023 (PC), 30.05.2023 (PS5, Xbox Series X/S)

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