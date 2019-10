Der 3rd-Person-Shooter Control ist exklusiv im Epic Store erschienen. Bislang war es dennoch möglich, das Spiel über die Steam-Applikation oder die Exe-Datei zu starten. Dies funktionierte nach dem letzten Update aber plötzlich nicht mehr. So ließ sich Control nur noch über den Epic Launcher ausführen. Auch konnte man das Spiel nicht mehr im Offline-Modus spielen, wie Spieler auf Reddit berichten.

Dort beklagen sich andere Nutzer auch darüber, dass sie seit besagtem Patch keine Steam-Hardware wie den Steam-Controller und das Steam-Link-Gerät nutzen könnten. Wie häufig bei Themen rund um den Epic Store, ist eine hitzige Diskussion entbrannt.

Inzwischen hat Entwickler Remedy auf Reddit zu der Situation Stellung genommen und erklärt, wie es zu den berichteten Problemen kommen konnte. Demnach waren die Änderungen so nicht beabsichtigt. Remedy will den Patch »so schnell wie möglich« zurücknehmen und an Fixes für die Fehler arbeiten, bevor das Update erneut ausgerollt wird. Damit ist dann auch der neue Foto-Modus vorübergehend wieder weg.

Als Gründe für die neuerliche Bindung zum Epic-Launcher nennt Remedy »zukünftige DLC-Validierung, die aber einige unvorhergesehenen Konsequenzen mitbrachte«. Man wolle alle Maßnahmen zuvor gründlich überprüfen, um die Speicherstände von Spielern nicht zu gefährden.

We apologize for the current issues with Control on the Epic Games Store caused by the latest update. #ControlRemedy pic.twitter.com/XR54qe5Nns