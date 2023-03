Counter-Strike 2 scheint in Sachen Anti-Cheat einen radikalen Schritt zu gehen

Counter-Strike 2 könnte sich für seinen Anti-Cheat von der Shooter-Konkurrenz Valorant inspirieren lassen.

Cheater sind in Multiplayer-Spielen so gut wie immer eine Plage. So stellt sich nach der Ankündigung der heiß erwarteten Shooter-Fortsetzung natürlich die Plage: Wie geht Counter-Strike 2 damit um? Möglicherweise kennen wir darauf schon die Antwort: Ziemlich radikal - wie Dataminer herausgefunden haben wollen.

Zieht der Anti-Cheat den Match-Stecker?

Valve könnte bei Counter-Strike 2 einen radikalen Schritt gehen: Der etablierte Dataminer Aquarius hat schon vor der offiziellen Ankündigung die ein oder andere Info zu Counter-Strike 2 ans Tageslicht gefördert - jetzt legt er nochmal nach.

So möchte Aquarius einen eindeutigen Hinweis darauf gefunden haben, wie die Anti-Cheat-Maßnahmen bei Counter-Strike 2 funktionieren sollen. Das lässt sich ganz kurz und prägnant wie folgt zusammenfassen:

Entdeckt der Cheat-Schutz einen Cheater, wird das Match abgebrochen.

Den Infos von Aquarius zufolge hört diese Maßnahme auf die Bezeichnung VAC Live . Dabei scheint sich Valve ein Beispiel an dem durchaus effektiven Anti-Cheat von Valorant zu nehmen, der recht ähnlich funktioniert: Vanguard. Der ist sogar so effizient, dass Vanguard dabei helfen kann, Cheater in völlig anderen Shootern - wie zum Beispiel Escape from Tarkov - zu bekämpfen.

Demnach will Valve den Spielern von Counter-Strike 2 von Anfang an ersparen, sich in Matches überhaupt mit Cheatern herumärgern zu müssen. Sollten sich die potenziellen Hinweise auf den Anti-Cheat von CS2 bewahrheiten, wird natürlich spannend, wie gut die angeblichen Maßnahmen in der Praxis greifen.

Was ihr sonst zu Counter-Strike 2 wissen solltet

Counter-Strike 2 soll im Sommer 2023 erscheinen - einen konkreten Release-Termin gibt es derzeit nicht. Eine Testphase ist schon jetzt gestartet, allerdings kommen nur wenige glückliche Auserwählte hinein. Mehr Infos dazu und zu Counter-Strike 2 allgemein erfahrt ihr in den folgenden Artikeln:

Was haltet ihr von den potenziellen Hinweisen auf den Cheat-Schutz von Counter-Strike 2, der allem Anschein nach auf die Bezeichnung VAC Live hört? Welches Multiplayer-Spiel bietet eurer Meinung nach den besten Cheat-Schutz? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr ganz allgemein an die Shooter-Fortsetzung?