Egal, wie viel CS:GO ihr jetzt spielt, eure Chancen auf Counter-Strike 2 werden nicht besser

Alle wollen Counter-Strike 2 spielen - aber nur wenige dürfen schon. Seid ihr vielleicht sogar dabei?

Wir haben schlechte Nachrichten für Shooter-Fans, die CS:GO aktuell mit einem klaren Ziel vor Augen grinden: Zugang zur Testphase von Counter-Strike 2 zu bekommen. Denn egal, wie viel Spielzeit ihr gerade in den Multiplayer-Shooter pumpt: eure Chancen auf die Beta verbessert ihr dadurch nicht.

Viel spielen bringt nichts (mehr)

Was ist passiert? Nach zahlreichen Leaks und Gerüchten wurde erst kürzlich Counter-Strike 2 enthüllt und offiziell angekündigt. Das Spiel soll irgendwann im Sommer 2023 erscheinen, aber schon jetzt gibt es eine Testphase.

Wie man da reinkommt? Valve verriet, dass die Entwickler dafür selbst Spieler auswählen. Und dabei sind Faktoren wie der Status des eigenen Steam-Accounts und die kürzliche Spielzeit von Relevanz. Kein Wunder also, dass es damit am vergangenen Wochenende zu einem neuen Spielerzahlen-Rekord in CS:GO kam: Über 1.529.447 User waren gleichzeitig online!

Das stellen die Entwickler jetzt klar: Valve meldet sich aber nun noch einmal zur möglichen Qualifikation für die Testphase von Counter-Strike 2 zu Wort. Und dabei stellt sich heraus: eure kürzliche Spielzeit in CS:GO ist überhaupt nicht von Belang! Tatsächlich werden lediglich die Daten zum Zeitpunkt vor dem Beginn der Testphase berücksichtigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Soll heißen: Ihr könnt gerade so viel CS:GO spielen (oder einfach in den Menüs rumlungern), wie ihr wollt, eure Chancen auf Counter-Strike 2 erhöhen sich damit um keinen Millimeter. Trotzdem ist es möglich, dass ihr doch noch Zugang zur Beta bekommt, denn Valve lässt nach und nach neue Spieler rein. Ihr könnt also gerade nur Daumen drücken und hoffen.

An dieser Stelle sollten wir vielleicht nochmal erwähnen: Keys zur Beta von Counter-Strike 2 gibt es sowieso nicht. Hier hatte Valve bereits im Vorfeld vor potenziellen Scammern gewarnt. Zugang zur Testphase bekommen ausgewählte Spieler nämlich einfach im Menü von CS:GO.

Übrigens: Was ihr aktuell sonst zu Counter-Strike 2 wissen solltet, was für neue Features und Verbesserungen Valve plant, erfahrt ihr in unserer Artikel-Palette zu dem Thema. Klickt am besten einfach auf die obigen Links, wenn ihr mehr dazu wissen wollt.

Habt ihr seit der Ankündigung von Counter-Strike 2 möglicherweise auch eure CS:GO-Spielzeit in der Hoffnung auf einen Beta-Zugang nach oben geschraubt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.