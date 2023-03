Counter-Strike 2 macht das Zielen für Anfänger mit einer simplen Einstellung leichter

Counter-Strike 2 bietet euch eine Option, die besonders Einsteigern hilft.

Nachdem nun endlich Counter-Strike 2 angekündigt wurde, das ein Upgrade von Global Offensive werden soll, dringen aus der geschlossenen Beta immer mehr Informationen über das Spiel an die Öffentlichkeit. Nun wird bekannt, das der Shooter es Einsteigern anscheinend etwas leichter macht - mit einer recht simplen Einstellung. Wie Spielerinnen und Spieler in die Beta gelangen, lest ihr übrigens hier:

Das bringt euch Follow Recoil

Counter-Strike 2 wird mit dem Umstieg auf die neue Version der Source-Engine wahrscheinlich große Änderungen bringen, die wir zum Teil schon kennen. Mit der Option Follow Recoil wurde ein weiteres neues Feature in der Beta entdeckt.

Deren Funktion ist einfach erklärt: Wie in jedem Shooter müsst ihr in CS:GO den Rückstoß eurer Waffen ausgleichen, um möglichst viele eurer Schüsse zu treffen. Denn bewegt ihr euer Fadenkreuz nicht, weichen aufeinanderfolgende Schüsse immer weiter vom Ziel ab. Bei Profis könnt ihr deshalb beobachten, dass sie ihr Fadenkreuz immer wieder leicht verschieben, um perfekte Headshots zu verteilen.

Bei Automatikwaffen müsst ihr auch in Counter-Strike 2 immer den Rückstoß berücksichtigen.

Die neue Option sorgt nun dafür, dass euer Fadenkreuz den Rückstoß anzeigt, und dementsprechend nach oben oder zur Seite wandert. So seht ihr immer genau, wohin eure Waffe wirklich schießt und könnt den Rückstoß leichter ausgleichen. Gerade Anfänger sollten von Follow Recoil profitieren, können sie doch viel einfacher lernen, den Rückstoß der Waffen zu kontrollieren.

Wie Counter-Strike 2 aussieht und was sich noch alles mit dem Upgrade verändert, könnt ihr in unserem Video sehen:

12:11 Neue Grafik, neues Gameplay - Der Sprung auf Counter-Strike 2 ist viel größer als erwartet

Wie findet ihr die neue Einstellung zur Rückstoßkontrolle? Spielt ihr schon länger Counter-Strike und könnt eure Waffen ohnehin schon perfekt kontrollieren, oder findet ihr sie trotzdem hilfreich? Oder wollt ihr vielleicht sogar mit Counter-Strike 2 einsteigen und freut euch darüber, dass ihr es etwas leichter haben werdet? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!