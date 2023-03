Counter-Strike 2: Release könnte viel näher sein, als vielleicht gedacht

Der Release von Counter-Strike 2 soll bald erfolgen - aber schon so bald??!

Shooter-Fans aufgepasst: Counter-Strike 2 könnte schon bald - und damit meinen wir sehr bald - erscheinen. Dataminer haben neue und ziemlich vielversprechende Hinweise darauf entdeckt. Es wird sogar spekuliert, dass es bereits morgen, also am 15. März 2023, soweit sein könnte.

Doch eins nach dem anderen. Worum genau geht es überhaupt und was hat es mit einem angeblich anstehenden Release von Counter-Strike 2 auf sich?

Was gerade um Counter-Strike 2 herum passiert

Die Hinweise verdichten sich: Zuerst wurde der Nachfolger eines der populärsten Multiplayer-Shooter aller Zeiten durch Nvidia geleakt. Seitdem häufen sich mehr und mehr Berichte, Gerüchte und Spekulationen um einen baldigen Release - teilweise aus wirklich zuverlässiger Quelle.

Beta-Release schon im März? Mittlerweile herrscht der allgemeine Konsens, dass Counter-Strike 2 noch diesen Monat in seine Beta-Phase startet. Einen konkreten Termin nennen aber selbst etablierte Insider nicht. Dafür gibt es potenzielle Infos zu ein paar neuen Features - mehr dazu lest ihr hier.

Was gibt’s jetzt Neues? Der Twitter-User Aquarius, der für die SteamDB ein Auge auf Veränderungen in der Datenbank der Valve-Plattform hat, machte nun eine interessante Entdeckung. Ihm zufolge wurde am 14. März 2023 der Pre-Release-Branch von CS:GO angepasst, womit mit ziemlicher Sicherheit auf Source 2 vorbereitet wird.

Ein Update dieser Größe könnte allemal darauf hinweisen, dass sehr bald etwas sehr Signifikantes bei Counter-Strike passiert. In diesem konkreten Fall und im Anbetracht vorangegangener Spekulationen sehr wahrscheinlich der Source 2-Port und damit der Release von Counter-Strike 2.

Unter dem Beitrag weist der User Chinchilla darauf hin, dass Valve in der Regel sehr schnell nachschiebt, auf was im Pre-Release-Branch vorbereitet wird - teilweise innerhalb von Stunden. Deswegen vermutet beispielsweise Dexerto, dass ein Beta-Release von Counter-Strike 2 bereits am 15. März 2023 erfolgen könnte.

Natürlich sollten sich Fans nicht zu früh freuen, handelt es sich hierbei doch um bloße Spekulation! Auch wenn die Hinweise ein eindeutiges Bild zu zeichnen scheinen, ist damit der (Beta)-Release von Counter-Strike 2 am morgigen Tag nicht garantiert. Besser also erstmal abwarten, in ein paar Stunden sind wir ohnehin schlauer.

Was glaubt ihr: Steht der Beta-Release von Counter-Strike 2 unmittelbar hervor? Oder seid ihr skeptisch, was die angeblichen Hinweise darauf angeht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!