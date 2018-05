Crusader Kings 2 - Mod wandelt Mittelalter in die Witcher-Welt um

Dank einer Mod für Crusader Kings 2 könnt ihr The Witcher nun als Strategiespiel genießen. »Witcher Kings« ersetzt die komplette Mittelalter-Spielwelt durch die Witcher-Karte. Wenn ihr also schon immer die Nördlichen Königreiche von Nilfgaard zurückerobern wolltet, schaut euch die Mod mal genauer an. Ihr findet die Total Conversion im Steam Workshop.

Modder Romulien merkt an, dass die Mod in erster Linie auf den Witcher-Büchern des polnischen Autors Andrzej Sapkowski beruhe, aber auch Elemente aus den Spielen enthalte. Obgleich sich die Spiele des polnischen Entwicklers CD Projekt Red an den Büchern orientieren, erweitern sie den Kanon um eigene Geschichten, Personen und Ortschaften. Kleinere kreative Abweichungen sind also inklusive.

Hexer-affine Leseratten freuen sich übrigens über ein spontan angekündigtes neues Witcher-Buch von Sapkowski. Doch auch Freunde bewegter Bilder bekommen in Form einer Hexer-Serie auf Netflix bald neues Futter.

Die Witcher-Mod für Crusader Kings 2 soll übrigens nicht der einzige Gastauftritt vom Hexer Geralt von Riva in einem Computerspiel dieses Jahres bleiben. Als spielbarer Kämpfer wird der Schlächter von Blaviken dem Kampfspiel Soul Calibur 6 einen Cameo-Besuch abstatten.