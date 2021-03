CS:GO: Modder baut Map, die sich zerstören lässt wie in Battlefield

Für Counter-Strike: Global Offensive lassen sich durchaus interessante Maps erstellen, die man kaum für möglich hält. In der Vergangenheit stellten wir euch bereits eine prozedural generierte Karte vor, nun folgt eine, die sich zerstören lässt wie die Schlachtfelder in Battlefield.

Das Level verändert sich

»Destructible Inferno« ist ein Spin-Off der bekannten Inferno-Map und hat sich der Zerstörung des Levels verschrieben. Der Modder erklärt auf der Seite im Workshop, dass es hier nicht nur herunterfallende Töpfe gibt, sondern gar umfallende Türme.

Die Terroristen bekommen zudem einige Sprengladungen in die Hand gedrückt, mit denen sie Wände durchbrechen können. Doch auch simple Tonnen und Kisten bieten euch maximal kurzzeitig Schutz vor feindlichen Feuer.

Diese Spielmodi gibt es: »Destructible Inferno« könnt ihr in den Modi Competitive/Scrimmage (5 gegen 5), Wingman (2 gegen 2) spielen. Zudem ist sie auch in Casual verfügbar. Hier erhalten gar die Counter-Terrorists Sprengladungen, wodurch es noch mehr Zerstörung geben sollte. Im Laufe der Zeit sollen zudem noch weitere Modi hinzugefügt werden.

Wie weit die Zerstörung genau geht, könnt ihr euch in dem folgenden Youtube-Video ansehen:

Link zum YouTube-Inhalt

Zerstörung in Videospielen

Heutzutage ist vor allem die Battlefield-Reihe für zerstörbare Level bekannt. Erstmalig führte die das Feature mit dem Ableger Bad Company ein. Danach fand es auch in den Hauptteilen einen Platz. In Battlefield 4 drehte man mit der so genannten Levolution richtig auf und einem Insider zufolge soll dieses System in Battlefield 6 stärker ausgebaut werden.

103 4 Mehr zum Thema Level-Zerstörung in Battlefield 6

Doch auch andere Spiele setzen auf ein derartiges Feature. In Teardown dreht sich ebenfalls alles darum, die Level zu zerlegen. Und in der Vergangenheit war die Zerstörung von riesigen Gebäuden eines der großen Features von Red Faction: Guerrilla.