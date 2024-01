Cyberpunk 2 mit neuem Setting? Fans wollen Ort und Zeit des Sequels entdeckt haben

Night City, die legendäre Stadt der Träume - nimmt das Sequel Abschied davon?

Night City war für viele der wahre Hauptcharakter von Cyberpunk 2077. Die riesige Stadt mit ihrem Zwiespalt aus brutaler Armut und höchstem Luxus war der einzige Schauplatz des Rollenspiels. Doch im Sequel (»Project Orion«) könnten wir vielleicht an einen ganz neuen Ort reisen – zumindest glauben das gerade einige Fans: Sie wollen den genauen Schauplatz schon entdeckt haben. Angeblich wird es Chicago!

Wir erklären, auf welchen Hinweisen die Theorie basiert, wie sie zu Aussagen der Entwickler passt und warum Chicago laut der offiziellen Lore tatsächlich ein spannendes Setting wäre.

Warum angeblich Chicago?

In Cyberpunk 2077 gibt es Plakate, die für schnelle Reisen zwischen Night City und Chicago werben. Die Strecke soll im Jahr 2080 fertig werden, also drei Jahre nach den Ereignissen von Cyberpunk 2077. Hier bei Reddit findet ihr die Reklame und zahlreiche Fan-Spekulationen:

Dahinter vermuten einige Fans einen halb versteckten Sequel-Teaser. Zeit und Ort würden immerhin Sinn ergeben – und auch die Aussagen eines Entwicklers könnten auf einen neuen Schauplatz für den Nachfolger hindeuten.

Senior Writer Magda Zych von CD Projekt Red schrieb Ende 2023, sie könne sich vorstellen, dass spätere Spiele nicht mehr in Night City angesiedelt sein müssen. Diese Geschichten könnten laut ihr auch überall stattfinden, wo der dystopische Mega-Kapitalismus um sich greift. Und Chicago wäre laut der offiziellen Lore ein solcher Ort.

Natürlich ist das keine Bestätigung, wir haben bei den Entwicklern also nochmal nachgefragt und geben Bescheid, falls wir eine Info bekommen.

Wie sieht Chicago im Cyberpunk-Universum aus?

Wir haben für euch mal schnell ins Regelwerk von Cyberpunk Red gespickt, das ja die Grundlage für Cyberpunk 2077 bildet. Darin stehen spannende Infos zum Chicago der alternativen Zukunft:

2023 zündete der Arasaka-Konzern Virusbomben in Chicago , um Militech nicht die Stadt zu überlassen. Sie wird später aber dennoch dekontaminiert, wieder aufgebaut und zum wichtigen Zentrum.

, um Militech nicht die Stadt zu überlassen. Sie wird später aber dennoch dekontaminiert, wieder aufgebaut und zum wichtigen Zentrum. In den 2040er Jahren haben viele große Corporations einen Sitz in der Stadt: Militech, Continental Brands, Network 54, Petrochem, StormTech, Rocklin Augmentics und so weiter.

Stand 2077 besteht die Stadt aus Luxusvierteln, Partybezirken, alten Ruinen, der ruhigen New Town, in der zahlreiche Nomads arbeiten und der Emerald City, einem rätselhaften unterirdischen Bezirk.

Klingt also durchaus nach einem logischen und ziemlich interessanten Setting für eine neue Story im Cyberpunk-Universum. Aber: Das ist aktuell reine Spekulation. Genauso gut könnte es in eine andere wichtige Stadt wie Tokyo gehen - oder doch wieder nach Night City. Bis CD Projekt Red sich offiziell dazu äußert, bleibt also viel Raum für Fan-Theorien und Spekulationen. Alle gesicherten Infos findet ihr hier:

Was denkt ihr über die Theorie: Wird das Cyberpunk-Sequel mit dem Arbeitstitel Project Orion wieder in Night City spielen? Oder wird eine andere Stadt der Schauplatz? Glaubt ihr vielleicht, dass wir diesmal zwischen mehreren Orten hin und her reisen? Was wäre euer Traum-Setting, wenn ihr es euch frei aussuchen könntet?