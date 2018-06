Ein Charakter taucht im ersten Trailer zu Cyberpunk 2077 mehrfach auf, ein fast kahlgeschorener Mann, der eine Lederjacke mit leuchtendem Kragen und leuchtendem Cyborg-Drachenkopf auf dem Rücken trägt. Er steigt am Ende auch ins Auto und rast weg - wahrscheinlich der Hauptcharakter, dessen Stimme auch im Trailer zu hören ist.

Er sucht wohl sein Glück in Night City und spricht vom »Versprechen«, das die Stadt ihren Bewohnern macht und das eine Illusion sein könnte, aber die Menschen dennoch magisch in dieses verarmte und kriminelle Höllenloch zieht. Es ist wie der amerikanische Traum, nur mit mehr Cyber-Implantaten und Morden. Wir gehen davon aus, dass unser Glücksritter im Spielverlauf in deutlich größere Konflikte hineingezogen wird, als er eigentlich möchte. Ist doch immer so.

In einer ganz kurzen Szene sehen wir allerdings eine Frau, die exakt dieselbe Kleidung trägt und mit einer Pistole in einer Seitengasse in Deckung geht. Sie hat zudem dasselbe Gesichtsimplantat wie der Mann - eine dünne Leitung von der Wange zum linken Auge.

Dürfen wir also - wie bereits gerüchteweise vernommen - das Geschlecht des Cyberpunk-2077-Helden wählen, also Mann oder Frau spielen? Auf das Klassen- und Talentsystem von Cyberpunk 2077 erlaubt der Trailer noch keine Rückschlüsse. Allerdings sehen wir an einer Stelle einen vierbeinigen Kampfroboter. Möglicherweise dürfen wir also einen mechanischen Begleiter mitnehmen.

Der Tod ist nicht das Ende

Sterben dürfen wir auch - aber vielleicht nicht immer gleich endgültig. Eine Trailerszene zeigt Sanitäter des Trauma Teams, gewissermaßen der Ambulanz des Cyberpunk-Universums. Die beleben gerade - geschützt von bewaffneten Söldnern - einen halbnackten Mann mit einem Defibrillator wieder.

Der wichtigste Unterschied zu heutigen Rettungskräften: Das Trauma Team gehört zu einem Großkonzern und rettet nur diejenigen, die es bezahlen können. Gut möglich, dass auch der eigene Charakter nach seinem Ableben vom Trauma Team gerettet wird - entweder gegen Geld oder gegen »Gutscheine«, die man gemäß Pen-&-Paper-Regelwerk erbeuten oder kaufen kann.