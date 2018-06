Der erste Ingame-Trailer von Cyberpunk 2077 verrät zahlreiche Details über das neue Open-World-Rollenspiel der Witcher 3-Macher - vor allem für Kenner der Pen-&-Paper-Vorlage Cyberpunk 2020. Wir haben den Cyberpunk-Trailer Bild für Bild analysiert und erweitern diese News schrittweise um die wichtigsten Erkenntnisse zu Spielwelt, Hauptcharakter, Story und Ausrüstung.

In Kürze folgt zudem ein ausführlicher Analyse-Report für GameStar Plus mit zahlreichen weiteren Details zu Regelwerk, Hintergründen und dem riesigen Potenzial an abgedrehten Schauplätzen und Quests, das in Cyberpunk 2020 und damit auch in Cyberpunk 2077 schlummert. Wir sagen nur: Virtual-Reality-Minecraft, Menschlichkeit als Spielelement und Missionen auf dem Mond.

Vorneweg stellt sich natürlich die Gretchenfrage: Cyberpunk 2077, wie hältst du's mit dem Release? CD Projekt Red belässt es derzeit beim schwammigen »When it's done«. Obwohl bereits seit knapp fünf Jahren daran gearbeitet wird, gehen wir daher nicht davon aus, dass Cyberpunk 2077 vor dem Jahr 2020 erscheint. Es würde ja passen.

Denn CD Projekt hat sich für sein neues Open-World-Abenteuer Großes vorgenommen: Mit seiner frei begehbaren, belebten und detaillierten Megastadt samt fahrbarer Autos und - vielleicht - sogar Luftfahrzeuge wirkt Cyberpunk 2077 fast wie eine futuristische Variante von GTA. Dazu kommen hoffentlich die klassischen CD-Projekt-Stärken, eine vielschichtige Hauptstory, spannende Entscheidungen und unterhaltsame Nebenquests.

Was genau verrät uns nun also der Trailer zu Cyberpunk 2077? Eines vorneweg: Nichts im Trailer deutet auf eine Multiplayer-Komponente hin - wir gehen also davon aus, dass Cyberpunk 2077 ein Singleplayer-Rollenspiel wie The Witcher 3 wird.

Hinweis: Wir werden in den kommenden Stunden Detailartikel zu Cyberpunk 2077 veröffentlichen und hier verlinken.