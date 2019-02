Wie der Twitter-Kanal von Cyberpunk 2077 bestätigte, erscheint der Rollenspiel-Shooter nicht exklusiv im Epic Store. CD Projekt Red antwortete auf die besorgte Bitte eines Fans, der Entwickler möge eben dies nicht unternehmen. Die Antwort fiel deutlich aus: »Ja... darauf verzichten wir lieber.«

Yeaaaaaaaaah.... Pass on that. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 8, 2019

Der Epic Store sorgte in jüngerer Vergangenheit mit gewisser Regelmäßigkeit für Unmut unter Spielern, weil nach und nach immer mehr Titel bekannt werden, die zeitexklusiv in Epic Games' neuem Shop erscheinen werden. Zuletzt wurden heftige Proteste laut, als Publisher Deep Silver verkündete, dass Metro: Exodus für ein Jahr ausschließlich im Epic Store erhältlich sein wird.

