Der Entwickler CDPR hat jezt bekannt gegeben, wie ihr euren Charakter in Cyberpunk 2077 verbessert. Das geschieht nicht über ein schnödes Menü, sondern zum Beispiel wie in Skyrim durch den bloßen Einsatz eurer Waffen. Nicht nur eure Werte werden dadurch besser, auch die Animationen sollen so immer cooler aussehen.

Das erklärte der Entwickler Miles Trost jetzt in einem kurzen Video, dass der offizielle Kanal von Cyberpunk 2077 auf Twitter postete. In dem ging er spezifisch darauf ein, wie die Progression im kommenden Rollenspiel von CDPR funktionieren wird.

Listen up, Choombas! Miles Tost, level designer on #Cyberpunk2077, has got some cool beans to spill regarding the game's character progression system. You in? pic.twitter.com/G22hwBB3eL