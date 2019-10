Auf der PAX Australia (via Gamespot) wurden im Rahmen einer einstündigen Gameplay-Präsentation Skills aus Cyberpunk 2077 genauer vorgestellt. Darunter war die Hacking-Fähigkeit »Demon Software«, die es uns ermöglicht, die Gegner aus besonders fiese Art zu kontrollieren.



Über Demon Software kann Hauptfigur V dafür sorgen, dass Gegner sich selbst angreifen. In der Demo übernahm sie dafür den kybernetischen Arm des Gegners, der sich anschließend gegen den Rest des Körpers wandte - eine ziemlich gruselige Fähigkeit.

Neuromancer hat vor 30 Jahren das Internet erfunden: Daher kommt der Cyberpunk (Plus)

Eine weitere gezeigte Fähigkeit ist »Nano Wire«, ebenfalls ein Hacking-Skill. Über den können sich die Spieler mit anderen Charakteren in Night City verbinden oder das Multifunktions-Kabel schlichtweg zum Töten von Gegnern einsetzen. Beim gezeigten Material handelt es sich offenbar um die Demo, die auch schon auf der gamescom zu sehen war.



Mehr zum Hacking und anderen Gameplay-Elementen in Cyberpunk 2077 lest ihr in unserer großen Plus-Preview zur Demo, in der wir das Gezeigte genau auseinandernehmen.



Auf der EGX Berlin könnt ihr euch zudem selbst ein Bild machen, da hier eine öffentliche Demo zu Cyberpunk 2077 gezeigt wird. Zudem dürft ihr uns auf der Messe treffen. Cyberpunk 2077 erscheint voraussichtlich am 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One.