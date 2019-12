Die deutschen Synchronsprecher der Hauptfiguren von Cyberpunk 2077 stehen fest. Schon vor einiger Zeit haben die Entwickler von CD Projekt Red bekannt gegeben, dass der von Keanu Reeves verkörperte Johnny Silverhand hierzulande wieder von Benjamin Völz vertont wird, dem altbekannten Sprecher von Keanu Reeves. Nun kennen wir aber auch die Stimmen der weiblichen und des männlichen Hauptdarstellers V.

Die weibliche V wird in der deutschen Version von Cyberpunk 2077 von Flavia Vinzens gesprochen. Die Stimme der gebürtigen Schweizerin dürftet ihr vornehmlich aus der Werbung kennen, da sie bereits viele Spots für Marken wie Nivea, die Deutsche Bahn oder Cinemaxx eingesprochen hat.

Aber auch in Spielen wie Fallout 4, Mafia 3 und Mass Effect Andromeda sowie in Fernsehserien wie South Park, Orange is the new black und Pokémon hat man Flavia Vinzenzs bereits hören können. Im Folgenden Video gibt es eine Mini-Kostprobe von ihren Sprechkünsten:

Den männlichen V spricht in der deutschen Übersetzung Björn Schalla. Seine Stimme ist noch einmal deutlich etablierter als die von der weiblichen V. Denn Schalla hat bereits einige sehr prominente Sprecherrollen übernommen, so ist er unter anderem die deutsche Stimme von:

Sebastian Stan alias dem Winter Soldier in den Avengers Filmen

Charlie Hunnam in Filmen wie King Arthur oder Serien wie Sons of Anarchy

Casey Affleck (Bens kleinem Bruder) in Manchester by the Sea oder Oceans' Eleven

Schon nachdem wir auf der Gamescom 2019 erstmals die deutsche Version von Cyberpunk zu hören bekamen, haben wir vermutet, dass Björn Schalla V sprechen könnte - nun haben die Entwickler es also bestätigt. Was wir ansonsten bislang zur Übersetzung und zu den Sprechern sagen können, könnt ihr euch in unserer ausführlichen Plus-Preview zur deutschen Synchro von Cyberpunk 2077 durchlesen.

