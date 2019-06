Panne bei der E3-Demo zu Cyberpunk 2077, Zuschauer bleiben aus

Eine Videospielmesse wie die E3 2019 fördert nicht nur neue Spiele-Trailer, sondern auch viele charmante Anekdoten zutage. So etwa bei Cyberpunk 2077: Zum Open-World-Rollenspiel gab es eine neue Gameplay-Demo zu sehen - und beim ersten Termin am Dienstag wollte die sich erstmal kaum jemand anschauen. Sehr zum Verdruss von Entwickler CD Projekt Red.



Für unsere große Plus-Titelstory zu Cyberpunk 2077 mit detailliertem Demo-Walkthrough hatten wir uns einen Platz zum frühstmöglichen Zeitpunkt gesichert. Aber das wäre gar nicht nötig gewesen, denn viele Plätze im Kino-Saal blieben zu Beginn leer. Level-Designer Miles Tost schob schnell Panik: »Ist das wirklich schon alles? Kommt da keiner mehr?«



Cyberpunk 2077 in der Riesen-Preview - Lest alle Infos, als ob ihr dabei gewesen wärt

Warum so wenige Leute Cyberpunk sehen wollten

Die sichtlich nervösen Entwickler schickten letztlich gar einen aus ihren Reihen nach draußen, um nach bummelnden Pressevertretern zu fahnden - so groß war die Angst davor, gleich bei ihrer ersten Präsentation der neuen E3-Demo von Cyberpunk 2077 ein schlechtes Omen zu kassieren.

Denn CD Projekt Red ist halb leere Säle seit The Witcher 3 nicht mehr gewohnt: Auf der Gamescom 2018 etwa musste man etwa noch ein gutes Dutzend zusätzlicher Besucher auf Stehplätzen in die sticke Präsentationskabine pressen, so groß war der Andrang auf die Cyberpunk-Demo. Kein Wunder angesichts des gigantischen Hypes vor Release.

Auf der E3 blieben dagegen erstmals Teile der letzten Sitzreihe leer. Ein möglicher Grund dafür: Eigentlich für den Termin vorgesehene Teilnehmer schafften es nicht rechtzeitig durch die Sicherheits- und Einlasskontrollen vor dem Messezentrum. Uns war das nur recht : Dank reichlich Platz im Kinosaal hatten wir genug Muße, um uns jedes absurde Detail von Cyberpunk 2077 für unsere Preview zu notieren. Und Miles Tost konnten wir anschließend noch Plus-User-Fragen zu Cyberpunk 2077 im Interview stellen.

Alle E3-News rund um Cyberpunk 2077 - Infos, Trailer, Artikel