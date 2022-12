The Witcher 3 Next Gen: Die 7 wichtigsten Unterschiede zum Original

The Witcher 3 ist zurück! Mit dem neuesten Next Gen-Update für PC und Konsolen wird das großartige Rollenspiel nicht nur technisch und grafisch aufpoliert, es gibt sogar ein paar neue Inhalte und spielerische Upgrades. Doch welche davon sind besonders wichtig? Und was genau macht den signifikanten Unterschied zum Original aus?

In diesem Artikel listen wir euch die sieben größten Änderungen des Next Gen-Updates für The Witcher 3 auf und was damit neu dazugekommen ist. Dabei beziehen wir uns vor allem auf die Infos aus den offiziellen Patch Notes, die CD Projekt Red zum Release geteilt hat. Doch keine Sorge: Welche geheimen Änderungen die neue Version des Rollenspiel bereithalten, könnt ihr ebenfalls bald auf GameStar nachlesen.

Die 7 wichtigsten Unterschiede

Neue Waffen, Rüstungen, eine Quest und mehr

Kommen wir zuerst zum Content: The Witcher 3 hat mit seinem kostenlosen Next Gen-Upgrade eine Handvoll neuer Inhalte bekommen, die es zuvor im Spiel noch gar nicht gab. Dabei handelt es sich um die folgenden Waffen, Rüstungen und sogar eine Quest:

Neue Waffe: Schwerter der Neunschwänzigen Füchsin

Schwerter der Neunschwänzigen Füchsin Neue Rüstung: Rüstung des Weißen Tigers aus dem Westen

Rüstung des Weißen Tigers aus dem Westen Neues Rüstung: Dol-Blathanna

Dol-Blathanna Neue Gwent-Karte: Plötze

Plötze Neue Nebenquest: Im Schatten des Ewigen Feuers - von der Netflix-Serie inspiriert

- von der Netflix-Serie inspiriert Alternative Looks für Rittersporn und die nilfgaardischen Rüstungssets - ebenfalls von der Netflix-Serie The Witcher inspiriert

Falls ihr euch übrigens fragt, wie ihr die neue Quest startet und was genau euch dabei erwartet, können wir natürlich weiterhelfen. Werft dafür einfach einen Blick in den folgenden Guide:

3 5 The Witcher 3 Next Gen So startet ihr die neue Quest - das steckt drin

Gameplay-Änderungen im Detail

Gleichzeitig wurde das Gameplay von The Witcher 3 durch das Next Gen-Update nochmal im Detail verbessert. Konkret geht es um die folgenden Änderungen:

Geralt und Ciris erlittener Fallschaden wurde reduziert, sodass Stürze aus größeren Höhen nicht gleich zum Bildschirmtod führen.

Eine neue Option ermöglicht das schnellere Ändern und Wirken von Zeichen.

Ähnliches gilt für das Rad-Menü, über das ihr Bomben, Bolzen und Taschengegenstände auswählt

Kräuter können ohne zusätzliches Beutefenster und so mit nur einem Tastendruck gepflückt werden.

Wer mit dem Controller spielt, kann den linken Stick nur leicht nach vorne drücken, um langsamer zu laufen. Sprinten ist nun ebenfalls durch das Drücken des linken Sticks möglich.

Ein neuer Kartenfilter ermöglicht das Ausblenden von bestimmten Symbolen wie Fragezeichen oder Boote, damit die Map nicht so zugemüllt ist.

Mit einer neuen Option in den Spieleinstellungen lassen sich Minimap und Questziele dynamisch verbergen, damit Spieler mehr von ihrer Umgebung haben.

Eine neue Option in den Controller-Einstellungen kann dafür sorgen, dass das Fixieren auf ein Ziel von der Kameraumkehrung nicht betroffen ist.

Die Schriftgröße von Untertiteln, NPC-Gesprächen und Dialogoptionen lässt sich in den Optionen unter Video und HUD-Anpassung einstellen.

Neue Kameraperspektiven für dynamischere Kämpfe

Dank einer neuen Kameraeinstellung könnt ihr die Kämpfe von The Witcher 3 etwas intensiver und direkt cineastischer aussehen lassen. Dabei ist die Kamera deutlich näher am Geschehen, was natürlich auch Gefahren birgt: Gegner können euch leichter von hinten überraschen.

Ob die neue Perspektive etwas für euch ist, findet ihr am besten selbst beim Spielen heraus. Zugriff darauf bekommt ihr in den Optionen unter Gameplay und Kameradistanz und Erkundung/Kampf/Reiten . Wie filmreif das aussehen kann, zeigt der folgende Gameplay-Clip:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ultra+ für die PC-Version

Vom Next Gen-Upgrade profitiert sowohl die PC- als auch die Konsolen-Version. So gibt es beispielsweise bessere Himmelstexturen, neue Wetter-Effekte, überarbeitete Grafik und Beleuchtungen, an der Vegetation und den Gewässern wurde ebenfalls geschraubt.

Für PC-Spieler dürfte aber vor allem die neue Grafikoption Ultra+ interessant sein. Die wirkt sich nämlich laut den offiziellen Patch Notes auf die folgenden Punkte aus:

Anzahl von Hintergrundcharakteren

Qualität von Schatten, Texturen, Böden und Wasser

Detailtiefe

Sichtreichweite

Support für DLSS3 bei entsprechend kompatibler Hardware

Übrigens: Wie gut sich das Next Gen-Upgrade von The Witcher 3 in unserem Technik-Check schlägt, das könnt ihr in dem folgenden Artikel nachlesen:

89 3 The Witcher 3 Next Gen Technik-Check: Unfassbar hübsch und unfassbar Hardware-hungrig

4K-Texturen für die Charaktermodelle

Die Texturen der wichtigsten Figuren - wie zum Beispiel Geralt, Yennefer, Triss, Ciri, Eredin und Co. - wurden auf 4K hochskaliert. Damit sehen die Charaktere nicht nur in Zwischensequenzen, sondern auch im regulären Spiel einen ganzen Ticken schärfer aus (nicht falsch verstehen).

Gleichzeitig werfen die Hauptfiguren auch außerhalb von Zwischensequenzen hochauflösende Schatten, während ein Clipping-Fehler angegriffen wurde, durch den Haare und andere Objekte durch die Rüstung ragten.

Schärfer Scharf

Mods aus der Community

In den letzten Jahren war die Modding-Community von The Witcher 3 extrem fleißig. Für die Next Gen-Version des Rollenspiels hat sich CD Projekt Red jetzt ein paar davon geschnappt, um so die Grafik und Spielqualität zu verbessern - konkret Aspekte wie Umgebungs- oder Zwischensequenzen, Gehwege oder dekorative Elemente.

The Witcher 3 HD Reworked Project von HalkHogan

HD Monsters Reworked von Denroth

Immersive Real-time Cutscenes von teiji25

Nitpicker’s Patch von chuckcash

World Map Fixes von Terg500

In den offiziellen Patch Notes listet CD PR die folgenden auf, vielleicht erkennt ihr ja die ein oder andere davon wieder. Interessiert ihr euch außerdem, welche 15 beliebten Mods ganz offiziell mit der Next Gen-Version von The Witcher 3 laufen, erfahrt ihr hier mehr:

12 0 The Witcher 3 Next Gen Diese 15 beliebten Mods laufen auch mit dem Upgrade

Der neue Foto-Modus

Zu guter Letzt können sich Spieler auch mit einem neuen Fotomodus in der Spielwelt von The Witcher 3 austoben. Nachdem Cyberpunk 2077 ebenfalls mit einem ausgestattet wurde, gibt es die Option jetzt auch in der Next Gen-Version von Geralts Rollenspiel. Habt ihr bereits den ein oder anderen Schnappschuss hinbekommen?

10:52 Alle Verbesserungen des Next-Gen-Updates von Witcher 3: Wild Hunt in der Videoübersicht

Die wichtigsten Infos zu The Witcher 3 Next Gen

Das Next Gen-Upgrade für The Witcher 3: Wild Hunt ist seit dem 14. Dezember 2022 für PC und Konsolen verfügbar. Wer das Rollenspiel bereits vorher besessen hat, kann kostenlos upgraden. Wann unser Test zur PC-Version kommt, erfahrt ihr hier. Die offiziellen Patch Notes zum Release findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels. Über die Zukunft der Hexer-Reihe erfahrt ihr übrigens unter dem folgenden Link mehr:

34 52 Cyberpunk 2 und neue Witcher-Trilogie Analyse: Warum CD Projekt gleich 7 Spiele auf einmal ankündigt

Konntet ihr bereits in die Next Gen-Fassung von The Witcher 3 reinspielen? Wenn ja, wie sieht euer erstes Fazit dazu aus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!