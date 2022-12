Cyberpunk 2077: Auf die Fortsetzung müssen wir noch lange warten

Cyberpunk 2077 wird fortgesetzt. Das hat CD Projekt Red bereits bestätigt. Das Sequel kommt aber nicht allzu bald. Denn wie das Entwicklerstudio jetzt durchblicken lässt, beginnt die eigentliche Entwicklung frühestens 2024. Damit dürfte Projekt Orion noch eine ganze Weile auf sich warten lassen.

Das nächste Cyberpunk kommt … aber nicht allzu bald

Das ist der aktuelle Zeitplan: In der neuesten Finanzkonferenz haben sich CFO Piotr Nielubiwicz und CEO Adam Kicinski dazu geäußert, wie es mit der Marke Cyberpunk in absehbarer Zeit weitergeht. 2023 wird mit Phantom Liberty erstmal die erste und einzige Story-Erweiterung für Cyberpunk 2077 erscheinen, danach beginnt die Arbeit an Projekt Orion, jedoch nicht die eigentliche Entwicklung.

Denn sobald Phantom Liberty veröffentlicht wurde, teilt sich dessen verantwortliches Entwicklerteam auf: Ein Teil widmet sich mit Projekt Polaris dem nächsten Witcher-Rollenspiel und wird die aktuell damit beauftragten Entwickler unterstützen. Der Rest startet dann wiederum die Konzeptphase für das nächste Cyberpunk.

Die eigentliche Entwicklung wird laut Kicinski aber nicht vor 2024 beginnen. Das ist nicht wirklich überraschend, verfolgt CD Projekt Red für das Witcher-Franchise große Pläne. Die Arbeit an The Witcher 4 beziehungsweise Projekt Polaris steht nach dem Release von Phantom Liberty im Fokus, wie beispielsweise auf die folgende Grafik des Studios zeigt:

Was das über den Release verrät: Das nächste Cyberpunk wird damit auf sich warten lassen. Beginnt die eigentliche Entwicklung von Projekt Orion erst 2024, ist die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 definitiv noch Jahre entfernt. Nach Phantom Liberty wird damit wahrscheinlich erstmal das nächste Witcher erscheinen.

Gleichzeitig plant CD Projekt Red bereits eine komplette neue Witcher-Trilogie (und ein Remake von Teil 1), die in einem Zeitraum von insgesamt sechs Jahren erscheinen soll. Ob das ebenfalls der Entwicklung beziehungsweise dem Release eines neuen Cyberpunk im Weg steht, muss sich erst zeigen. Immerhin hat CD Projekt Red in den vergangenen Monaten seine Entwicklerteams stark ausgebaut und sich Verstärkung ins Haus geholt.

Fest steht zumindest: Das nächste Cyberpunk kommt nicht allzu bald. Einen Überblick über alle Projekte, die CD Projekt Red für die nächsten Jahre plant, bekommt ihr im folgenden Artikel. Alle Witcher- und Cyberpunk-Spiele, die uns in naher und ferner Zukunft erwarten:

So geht es mit Cyberpunk (2077) weiter

Das passierte zuletzt: Der Release des Edgerunners-Update 1.6 hat sich für CD Projekt Red bezahlt gemacht - im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auch bei den Spielerzahlen und der Stimmung in der Community kamen die letzten Änderungen und Verbesserungen ziemlich gut an. Derweil haben die Entwickler bereits durchblicken lassen, was zukünftige Patches bringen sollen.

Das passiert 2023: Mit Phantom Liberty erscheint außerdem irgendwann 2023 die große Erweiterung für Cyberpunk 2077, für die sogar Keanu Reeves als Johnny Silverhand zurückkehrt. Was wir bisher über den ersten und einzigen Story-DLC wissen, findet ihr in unserer Übersicht zu Phantom Liberty - den offiziellen Trailer könnt ihr euch wie folgt ansehen:

Was sonst noch passiert: Derweil stehen die Chancen für eine Staffel 2 der Netflix-Serie Cyberpunk: Edgerunners ziemlich schlecht. Die war nämlich von Anfang an auf nur eine Season ausgelegt. Ob der bahnbrechende Erfolg von Edgerunners daran etwas ändert, muss sich erst zeigen.

Was würdet ihr früher wünschen: Ein neues Witcher-Spiel oder ein neues Cyberpunk? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!