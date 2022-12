Cyberpunk 2077 noch nicht gekauft? Jetzt gibt es einen guten Grund bis 2023 zu warten

Wer sich bislang noch nicht an Cyberpunk 2077 herangewagt hat, möchte jetzt vielleicht bis nächstes Jahr warten. Denn CD Projekt Red plant ein Komplett-Paket des Rollenspiels, das sämtliche DLCs und Updates beinhaltet und wahrscheinlich 2023 erscheint. Eine Game of the Year-Edition soll also kommen, in der auch die große Story-Erweiterung Phantom Liberty steckt.

Wir verraten, was bisher dazu bekannt ist und welche Fragen im Moment noch offenbleiben. Interessiert ihr euch ebenso für die Rückkehr von Keanu Reeves als Johnny Silverhand im Phantom Liberty-DLC, können wir euch natürlich ebenfalls weiterhelfen:

164 24 Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Alle Infos zum großen Story-DLC

Das Cyberpunk-Komplettpaket

Was steckt in der GOTY-Edition? Wenig überraschend wird die Game of the Year-Edition von Cyberpunk 2077 sämtliche bisher erschienenen und zukünftigen Updates sowie DLCs umfassen. Also eben den Inhalt, der für solche Fassungen bereits veröffentlichter Spiele üblich ist.

Seit seinem katastrophalen Launch Ende 2020 hat CD Projekt Red eine ganze Palette kleinerer und größerer Updates veröffentlicht, die das Rollenspiel in den Augen zahlreicher Spieler und Kritiker rehabilitieren konnten - und sich übrigens auch für das Entwicklerstudio finanziell auszahlt. Ebenso gab es eine Reihe kleinerer kostenloser DLCs, die Night City etwas mehr Inhalt und Facetten verpassten.

Für 2023 ist der erste und einzige Story-DLC Phantom Liberty geplant und laut einem Bericht von stockwatch.pl ist ebenso ein neues großes Update geplant. Was Letzteres liefert, wissen wir derzeit nicht. Allerdings hat CD Projekt Red nach Patch 1.6 bereits verraten, welche Überarbeitungen für Cyberpunk 2077 noch geplant sind.

Den offiziellen Trailer zu Phantom Liberty könnt ihr euch übrigens wie folgt ansehen:

0:58 Cyberpunk 2077: Großes Story-Addon Phantom Liberty im ersten Teaser Trailer vorgestellt

Diese Fragen bleiben offen: Aktuell ist nicht bekannt, wann die Game of the Year-Edition zu Cyberpunk 2077 erscheinen soll. Die Veröffentlichung dürfte natürlich auf nach dem Release von Phantom Liberty fallen, momentan hat der DLC aber ebenfalls noch keinen Launch-Termin. Für irgendwann 2023 ist die große Story-Erweiterung derzeit geplant. Wir rechnen damit, dass die GOTY-Edition des Rollenspiels damit wahrscheinlich erst spät bis Ende des nächsten Jahres erscheint.

Ebenso fragwürdig bleibt, wie viel Phantom Liberty und die Game of the Year-Edition für Cyberpunk 2077 kosten. Für Ersteres ist wahrscheinlich mit einem Preis von 20 bis 30 Euro, für Letzteres mit 60 bis 70 Euro zu rechnen. Dabei handelt es sich um die branchenüblichen Preise, aber natürlich um bloße Spekulation.

Von CD Projekt Red offiziell bestätigt: Dass Cyberpunk 2077 eine Game of the Year-Edition bekommt, verriet übrigens der CEO von CD Projekt Red in der jüngsten Investorenkonferenz:

Das entspricht nur der natürlichen Reihenfolge. Dasselbe hatten wir bereits bei The Witcher [3]: Nachdem beide Erweiterungen [Hearts of Stone und Blood and Wine] erschienen waren, hatten wir [das Spiel] als Game of the Year-Edition veröffentlicht und in dieser Form ist es seitdem auf dem Markt. Dasselbe ist nun auch [bei Cyberpunk 2077] zu erwarten.

Übrigens: Wie sich Cyberpunk 2077 nach dem letzten großen Patch 1.6 eigentlich spielt und anfühlt, könnt ihr in Heikos ausführlicher Analyse nachlesen:

27 37 Cyberpunk 2077 nach Patch 1.6 Wie frisch fühlt sich das RPG an, wenn man es schon durchgespielt hat?

So geht es mit Cyberpunk weiter

Phantom Liberty wird der erste und einzige Story-DLC für Cyberpunk 2077. Danach wird sich CD Projekt Red mit The Witcher: A New Saga Begins der Entwicklung des nächsten Hexer-Rollenspiels widmen. Tatsächlich sind gleich mehrere neue Witcher-RPGs geplant, was wir bisher über den ersten Teil der neuen Hexer-Trilogie wissen, erfahrt ihr im folgenden Video:

20:34 Der Witcher-Reveal verrät fast nichts, weil er nicht für euch war

Fans von Cyberpunk 2077 müssen aber ebenfalls nicht verzagen, sondern sich nur in Geduld üben: Mit Projekt Orion will CD Projekt Red auch Cyberpunk fortsetzen, allerdings wird der neue Teil eine ganze Weile auf sich warten lassen. Denn die eigentliche Entwicklung soll nicht vor 2024 beginnen.

