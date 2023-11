Cyberpunk 2077: Keine Cyberware, kein Aufleveln, kein Schleichen - YouTuber wagt abgefahrenes Experiment

Mit einem Trupp der NCPD sollte man sich ganz ohne Cyberware lieber nicht anlegen.

Viel schwieriger kann man sich das Leben in Night City nicht machen: Ein YouTuber hat getestet, ob er Cyberpunk 2077 2.0 komplett ohne Cyberware und andere Verbesserungen spielen kann – auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad.

Dass V ohne Cyberware immer noch ziemlich mächtig ist, haben wir erst kürzlich herausgefunden. Aber nur mit den Anfangsattributen gegen mächtige Gegner wie Oda oder Adam Smasher antreten?!

So lief das komplexe Experiment

Das komplette Video seht ihr hier auf dem Kanal von AbraHamSandwich, wir fassen euch das Wichtigste darunter zusammen, falls ihr gerade keine Stunde Zeit habt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das sind die wichtigsten Regeln für den Run:

Keine Cyberware! Alle Verbesserungen, die V in der Story automatisch erhält, müssen so schnell wie möglich wieder deinstalliert werden. Nur die Kiroshi-Augen sind vom Spiel fest vorgegeben, bringen aber nur unbedeutende Boni.

Alle Verbesserungen, die V in der Story automatisch erhält, müssen so schnell wie möglich wieder deinstalliert werden. Nur die Kiroshi-Augen sind vom Spiel fest vorgegeben, bringen aber nur unbedeutende Boni. Kein Schleichen! Man darf keinem Kampf aus dem Weg gehen, sondern muss sich den Feinden frontal stellen.

Man darf keinem Kampf aus dem Weg gehen, sondern muss sich den Feinden frontal stellen. Keine Rüstung! V darf keinerlei Rüstungswert haben, weder durch Ausrüstung noch Cyberware (die ja eh tabu ist). Der Einfachheit halber rennt V einfach in Unterhose rum.

V darf keinerlei Rüstungswert haben, weder durch Ausrüstung noch Cyberware (die ja eh tabu ist). Der Einfachheit halber rennt V einfach in Unterhose rum. Keine Attribute steigern! V behält die Werte von Anfang bis Ende. Das bedeutet unter anderem auch, dass die Lebensenergie sehr niedrig bleibt und V teilweise nach einem einzigen Treffer eines Bossgegners zu Boden geht.

V behält die Werte von Anfang bis Ende. Das bedeutet unter anderem auch, dass die Lebensenergie sehr niedrig bleibt und V teilweise nach einem einzigen Treffer eines Bossgegners zu Boden geht. Höchste Schwierigkeit! Der Schwierigkeitsgrad »Hardcore« verringert unter anderem das HUD und stärkt Vs Feinde.

Der Schwierigkeitsgrad »Hardcore« verringert unter anderem das HUD und stärkt Vs Feinde. Chat entscheidet über Waffe! AbraHamSandwich ließ die Zuschauer seines Streams abstimmen, welche Waffe er in einer Mission verwendete. Und ja, natürlich gewannen öfter mal Sex-Toys.

Hat er es geschafft? Ja, AbraHamSandwich hat das Hauptspiel komplett abgeschlossen – dabei aber vermutlich einige graue Haare bekommen. Besonders für Bosskämpfe gegen starke Gegner wie den Cyberninja Oda oder Johnny Silverhands Erzfeind Adam Smasher brauchte er viele Anläufe, um sie zu besiegen. Auch Kämpfe gegen große Gegnergruppen waren hart, normalerweise kann V ja zumindest ein paar schleichend ausschalten, bevor das große Gemetzel los geht – aber nicht in diesem Run!

Jetzt wisst ihr Bescheid, es geht auch ohne Verbesserungen. Wagt ihr euch selbst mal an die Hardcore-Challenge oder ist euch das zu viel Aufwand? Schaut ihr euch solche ungewöhnlichen Runs gerne an oder findet ihr, man sollte Spiele einfach so spielen, wie sie normalerweise gedacht sind? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!