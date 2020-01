Memes zur Cyberpunk-Verschiebung: Das Internet lacht drüber

Im Internet liegen Freude und Zorn häufig sehr nah beieinander. Wenn ein großer Entwickler oder Publisher sich also entscheidet, eines der wichtigsten Spiele des Jahres um knapp sechs Monate zu verschieben, kann das für ordentlich Tumult in der Community sorgen. Und tatsächlich sorgt die Verschiebung von Cyberpunk 2077 auch für extrem große Resonanz unter Fans. Allerdings fällt die im Schnitt alles andere als negativ aus.

Einzig die Erwähnung möglicher Crunch-Phasen wird in einigen Reddit-Postings kritisiert. Abseits davon finden sich vor allem wohlwollende Witze, die sich entweder um die Sehnsucht der Fans drehen - oder andere Publisher als CD Projekt aufs Korn nehmen. Auch der Twitter-Account »Cyberpunk 2077 Countdown«, der jeden Tag einen Tweet mit den verbleibenden Tagen bis zum Release absetzt, musste sich flugs korrigieren:

Well shoot.

245 DAYS TO GO. THIS TRAIN DOESN’T STOP.