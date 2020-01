Cyberpunk 2077: Multiplayer verschiebt sich auf 2022

Dass Cyberpunk 2077 nach Release einen eigenständigen Multiplayer-Part bekommt, war eine der großen Meldungen zum Spiel 2019. Die Entwicklung begann im November 2019 - bislang ist nicht bekannt, wie diese PvP-Erweiterung im Detail aussieht. Was wir allerdings aus dem aktuellen Presse-Q&A von CD Projekt RED wissen ist folgendes: Die Verschiebung des Hauptspiels Cyberpunk 2077 wirkt sich auch auf den Multiplayer aus.

Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verschiebt sich der Multiplayer auf mindestens 2022. CD Projekts Vorstandsmitglied Michal Nowakowski erklärte zu dem Thema wörtlich:

"Im Hinblick auf den Multiplayer möchte ich nochmal klarstellen, dass es sich bei dem Triple-A-Projekt, das wir parallel zu Cyberpunk 2077 entwickeln, um Cyberpunk Multiplayer handelt. [...] Wenn wir den neuen Release-Termin von Cyberpunk 2077 im September betrachten und die Herausforderungen berücksichtigen, die wir nach Release erwarten, dann erscheint 2021 als sehr unwahrscheinliches Veröffentlichungsdatum für Cyberpunk Multiplayer."

Auch später im Call wird erneut darauf eingegangen, wie unwahrscheinlich ein Release für 2021 scheint. Klar, damit ist nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen, dass der Multiplayer früher fertig werden könnte, doch die Chancen dafür stehen schlecht.

CD Projekts Fokus - das wird aus dem Call heraus deutlich - liegt aktuell auf der Singleplayer-Kampagne, denn Cyberpunk 2077 soll CD Projekts »krönender Höhepunkt der aktuellen Konsolengeneration« werden, wenn es am 17. September 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Warum sich das Warten lohnt, lest ihr in der riesigen Gameplay-Preview zu Cyberpunk 2077.

