Die Welt von Cyberpunk 2077 ist hochmodern und fast jeder ist mit Cyber-Implantaten vollgestopft. Nur eine Sache gibt es in über 50 Jahren Zukunft immer weniger: Friseure und plastische Chirurgen. Zumindest dem Anschein nach, denn wer in Night City unzufrieden mit seinen Haaren oder seinem Gesicht ist, der schaut bisher in die Röhre.

Das Aussehen von V lässt sich nach dem Charakter-Editor nicht mehr verändern. Eine Modifikation für den PC schafft dabei nun Abhilfe und greift damit einen großen Wunsch der Community auf, welcher auch in unserer Umfrage oft erwähnt wurde:

Nachträgliches Anpassen mit Arasaka

Die Mod für Cyberpunk 2077 fällt relativ simpel aus und nimmt zudem keine direkten Änderungen an der Spielwelt vor. Stattdessen handelt es sich um eine Anwendung, die euren aktuellsten Speicherstand ausliest. Danach könnt ihr das Aussehen von V teilweise ändern.

Aktuell könnt ihr die Frisur und einige wenige Gesichtsattribute verändern. Die Haarfarbe und weitere Körpermerkmale sind bislang noch nicht Teil der Modifikation. Der Ersteller mit dem Namen Admiral arbeitet jedoch bereits an einer Möglichkeit, sämtliche Funktionen des Charaktereditors zu implementieren.

An Backups denken: Sobald ihr fertig mit den Änderungen seid, könnt ihr euren Speicherstand aktualisieren lassen. Euer Spielfortschritt sollte davon nicht beeinflusst werden. Dennoch rät der Mod-Entwickler dazu, eure Speicherstände sicherheitshalber manuell zu sichern, um bei Fehlern auf den Status Quo zurückgreifen zu können.

Interessierte können die Mod kostenlos auf Nexusmods herunterladen.

Abseits von Friseur-Terminen gibt es noch weitere spannende Mods für Cyberpunk 2077.

Kommen Friseure als Patch oder DLC?

Ob es in Cyberpunk 2077 in Zukunft eine spielinterne Möglichkeit geben wird, dass ihr euer Aussehen nachträglich ändern könnt, ist bislang ungewiss. Es ist allerdings vorstellbar, dass Entwickler CD Projekt Red ein solches Feature mithilfe eines Patches oder DLCs nachreicht. Schon bei The Witcher 3 gab es wenig später dank eines Gratis-DLCs deutlich mehr Frisuren zur Auswahl.

Bislang gibt es diesbezüglich aber noch keine genaue Ankündigung, außer dass generell DLCs kommen sollen. Aktuell dürften die Entwickler sich sowieso erst einmal den größeren Problemen des Spiels widmen, allen voran bei der stark in der Kritik stehenden Konsolenversion.

Wer jedoch bereits in die Welt von Cyberpunk 2077 eingetaucht und auf der Suche nach Hilfe ist, findet in unserer großen Guide-Übersicht jede Menge hilfreiche Artikel. Mit dabei ist unter anderem eine Komplettlösung, falls ihr an einer Stelle nicht weiterkommt.

Zuletzt ist für das Rollenspiel Update 1.06 erschienen, welches einen ärgerlichen Savegame-Bug entfernte. Betroffene Speicherstände konnten dadurch aber nicht gerettet werden.