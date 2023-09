Cyberpunk 2077: Neues Spiel für Phantom Liberty anfangen? Entwickler gibt klare Empfehlung

Mit Phantom Liberty von vorn anfangen oder einfach weiterspielen? Die Entwickler haben eine Empfehlung.

Cyberpunk 2077 bekommt bald seine erste und einzige Story-Erweiterung, doch zuvor erscheint noch das riesige Update 2.0 mit zahlreichen umfassenden Neuerungen. Wer sich nun die Frage stellt, ob es sinnvoll ist, einfach mit dem alten Savegame weiterzuspielen, oder ganz von vorne anzufangen, für den haben die Entwickler eine klare Antwort.

Ein Neuanfang lohnt sich

Auf Twitter (neuerdings X genannt) teilt CD Projekt den Rat an alle Spielerinnen und Spieler, die Phantom Liberty erleben möchten: Zwar sei es möglich, das Spiel mit einem existierenden Charakter fortzusetzen, man rate aber davon ab.

Stattdessen solle man nach dem Release von Update 2.0 am 21. September am besten ein neues Spiel anfangen. Wegen der vielen Änderungen werde ein frischer Start die Gameplay-Erfahrung insgesamt verbessern. Eine Übersicht gibt es in unserem Vorschauvideo:

11:52 Neue Quests, neues Gameplay, neues Spiel? - Cyberpunk 2.0 & Phantom Liberty

Doch was genau sind es eigentlich für Änderungen, die einen komplett neuen Start rechtfertigen und sogar zur besten Option werden lassen? Im Tweet gehen die Entwickler nicht genauer darauf ein, aber es ist nachvollziehbar, was gemeint ist.

Vor allem das komplett überarbeitete Skillsystem lässt sich natürlich am besten mit einem frischen Charakter ausprobieren. Ihr könnt vollkommen neue Fähigkeiten lernen und Builds ausprobieren. Wer will, kann mithilfe eines offiziellen Buildplaners schon jetzt den bestmöglichen Kämpfer schmieden. In kurzen Videos stellen die Entwickler außerdem schon bestimmte Fähigkeiten-Kombinationen vor:

1:27 Mit dem Haudrauf-Build in Cyberpunk 2077 schleudert ihr Gegner weg wie Bowling Pins

Aber auch die neuen Fahrzeugkämpfe verändern Cyberpunk 2077 wahrscheinlich enorm. Ihr könnt nun aus dem Auto heraus schießen, oder sogar Waffen auf eurem fahrbaren Untersatz montieren. Gut möglich, dass sich so manche Missionen ganz anders spielen.

Wie entscheidet ihr euch? Werdet ihr einen neuen Spielstand anfangen, nachdem ihr Cyberpunk schon ganz durchgespielt hattet? Oder fangt ihr das Rollenspiel sogar zum ersten Mal an? Verratet es uns in der Umfrage:

Falls ihr schon ganz gespannt darauf seid, wie sich das Rollenspiel mit dem Update verändert, und welche Geschichte Phantom Liberty erzählen wird, dann schaut euch doch bei unserer Themenwoche um. Zum Release erwarten euch wertvolle Guides, Quizzes und natürlich unser Test, der Technik-Check und Vieles mehr. Hier eine kleine Auswahl:

Für welche der Optionen habt ihr euch in unserer Umfrage entschieden? Fangt ihr ein ganz neues Spiel an, macht ihr einfach weiter, oder startet ihr einen neuen Charakter, aber direkt mit Phantom Liberty? Warum habt ihr euch so entschieden, und welche neuen Features waren der Grund, dass ihr nochmal ganz von vorne anfangt? Schreibt es gerne in die Kommentare!