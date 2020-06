Das Event »Night City Wire« rund um Cyberpunk 2077 findet später statt, als ursprünglich geplant. Der neue Termin ist der 25. Juni 2020. Derzeit demonstrieren viele Entwickler und Firmen ihre Solidarität für die BlackLivesMatter-Bewegung, indem sie geplante Gaming-Veranstaltungen verschieben.

Dabei lässt das Studio wie folgt verlauten:

Eigentlich war Night City Wire für den 11. Juni vorgesehen, bevor die Entwickler die Verschiebung per Twitter bekannt gaben. Im folgenden klären wir euch darüber auf, was Fans der The-Witcher-3-Entwickler von dem Cyberpunk-2077-Event erwarten können.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.