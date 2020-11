Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember auf einer ganzen Palette von Plattformen. Einmal tief Luft holen: Auf PC (Steam und GOG), PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X, Series S und bei Google Stadia.

Bei den Versionen für die neuen Konsolen gibt's aber eine Einschränkung: Erstmal laufen darauf nur die Last-Gen-Versionen mittels Abwärtskompatibilität, ein (kostenloses) Upgrade kommt später.

Wir verschaffen euch einen besseren Überblick, wie Cyberpunk 2077 auf den verschiedenen Plattformen aussieht. Dazu sammeln wir die offiziellen Gameplay-Trailer, die Spielszenen aus unterschiedlichen Versionen zeigen.

Auch wir konnten Cyberpunk 2077 schon ausführlich spielen, unser ausführliches und spoiler-freies Fazit findet ihr hier:

Cyberpunk 2077 auf PC

Gameplay-Trailer: Die meisten bisher veröffentlichten Gameplay-Szenen wurden auf dem PC aufgenommen. Zum Beispiel der folgende Trailer, der erklärt, wie ihr die verschiedenen Skills verwendet, um V an euren Spielstil anzupassen. Ihr könnt euch zwischen aggressivem und heimlichem Vorgehen entscheiden - und dazwischen gibt es viele Abstufungen.

Raytracing: CD Projekt hat außerdem vorgestellt, wie beeindruckend Cyberpunk 2077 mit aktiviertem Raytracing aussieht. Die Spielszenen aus dem Trailer wurden mit einer der neuen GeForce 3000er Grafikkarten aufgenommen - wir vermuten stark, dass es sich dabei um die GeForce 3090 handelt.

Fahrzeuge: Und auch der Fuhrpark von Cyberpunk 2077 zeigt sich auf dem PC in voller Pracht. Der Trailer stellt euch verschiedene Fahrzeugklassen vor, von der Schrottlaube bis zum Ferrari der Zukunft.

Cyberpunk 2077 auf PlayStation

CurrentGen vs. NextGen #1: Einen eigenen Gameplay-Trailer bekamen die PlayStation-Versionen spendiert. Darin gibt es den direkten Vergleich zwischen PS4 Pro und PS5. Wenig überraschend gewinnt die neue Konsole natürlich, was die Optik und den Detailgrad angeht.

Wie Cyberpunk 2077 auf der Standard-PS4 aussieht, ist noch nicht bekannt, laut CD Projekt soll das Spiel aber auf allen Konsolen flüssig laufen.

Cyberpunk 2077 auf Xbox

CurrentGen vs. NextGen #2: Auch zwischen Xbox One X und Series X gibt es einen offiziellen Vergleich, der bei einem »Night City Wire«-Event vorgestellt wurde. Das Video sorgte auf Youtube für Diskussionen, einigen Zuschauern kamen die Straßen von Night City zu leer vor.

Möglicherweise gibt es Einstellungen, die die NPC-Dichte auf schwächeren Systemen herunterschrauben - bestätigt ist das allerdings nicht.

Was ist mit Google Stadia?

Bisher gibt es noch kein Gameplay, das zeigt, wie gut Cyberpunk 2077 auf dem Cloud-Service Stadia läuft. Zwar hat der offizielle Youtube-Kanal von Stadia erst kürzlich einen Gameplay-Trailer hochgeladen, dessen Titel auf den ersten Blick suggeriert, es handele sich hier um Szenen aus der Stadia-Version.

Tatsächlich ist es aber ein bereits bekannter PC-Trailer, der nirgendwo angibt, dass hier via Stadia aufgenommen wurde. Wie gut ein Spiel über den Streamingdienst läuft, hängt vor allem von eurer Internetgeschwindigkeit ab. Hier erfahrt ihr mehr zu Cyberpunk 2077 bei Stadia.